Bloomberg описал, как Европа укрепляет цепочку поставок ядерного топлива

Крупнейший на Западе производитель ядерного топлива Urenco значительно расширяет мощности для обогащения урана. К 2030 году компания планирует обеспечить годовую потребность в топливе минимум десяти ядерных реакторов

Фото: Lauren Hurley / DESNZ / Global Look Press

Компания Urenco Ltd., предоставляющая услуги по обогащению урана, планирует к 2030 году ввести в эксплуатацию еще 1,5 млн ЕРР (условная единица для измерения работы, потраченной на разделение изотопов урана), что эквивалентно годовой потребности в топливе минимум десяти ядерных реакторов, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление консорциума.

Как отмечает агентство, Urenco уступает только «Росатому» в сфере обогащения урана. Западные компании стремятся диверсифицировать цепочки поставок на фоне планов ЕС и США в ближайшие годы отказаться от российского ядерного топлива.

«Позитивным событием в ЕС стало намерение постепенно отказаться от российских ядерных материалов», — заявила компания.

В декабре 2023 года Urenco объявила о модернизации заводе в Алмело в Нидерландах. Там планируется построить несколько новых каскадов центрифуг. Производитель сообщил, что это обеспечит дополнительно около 750 ЕРР в год, что увеличит производительность обогатительного завода на 15%. Первые каскады планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Urenco значительно увеличила производство обогащенного урана после начала военных действий на Украине. У Urenco Group также есть предприятия в Германии, Англии и США. Вместе они обслуживают треть мирового рынка обогащенного урана. Консорциум Urenco Group принадлежит правительствам Нидерландов и Великобритании, а также немецким электроэнергетическим компаниям E.on и RWE.

В начале 2024 года голландская компания BAM Bouw en Techniek объявила о начале строительства нового производственного цеха на заводе в Алмело. Ожидается, что работы будут завершены летом 2026 года. Представитель Urenco заявил Bloomberg, что этот проект должен укрепить «западную цепочку поставок ядерного топлива». Согласно последней отчетности Urenco, группа выделила более $520 млн на расширение производства на своих четырех обогатительных заводах.

В ЕС сейчас работает 101 ядерный реактор, из них 19 — советские серии ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор), они находятся в Венгрии, Словакии, Чехии, Болгарии и Финляндии. Россия сейчас удовлетворяет 20–25% потребностей Европы в уране.

В США у Urenco есть единственный обогатительный завод в Нью-Мексико, сообщает CNBC. Urenco USA и здесь стремится расширить свои мощности на фоне ожидаемого роста спроса на электроэнергию. США намерены полностью запретить импорт российского урана к 2028 году. Однако это, отмечает телеканал, приведет к огромному дефициту поставок как раз в момент, когда атомные электростанции, такие как Palisades в Мичигане, Crane Clean Energy Center в Пенсильвании и Duane Arnold в Айове, планируют возобновить работу, а технологический сектор инвестирует сотни миллионов в запуск новых реакторов для снабжения своих энергозатратных ИИ-проектов. По данным Управления энергетической информации США, к 2034 году дефицит поставок может составить £184 млн (83,4 тыс. т).

Сегодня завод Urenco в Нью-Мексико способен удовлетворить около трети спроса США на уран, в него уже инвестировано $5 млрд. Компания намерена увеличить его выработку на 15% к 2027 году. В этом году Urenco установила в Нью-Мексико два новых каскада центрифуг.

Россия в 2024 году осталась крупнейшим поставщиком топлива для ядерных реакторов в США, несмотря на запрет на импорт российского обогащенного урана, следует из отчета Управления энергетической информации США. На нее пришлось 20% поставок, в то время как на Францию — 18%, на Нидерланды — 15%, на Великобританию — 9%, а на Германию — 7%.