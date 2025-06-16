FT узнала, что ЕС отложит отказ от российского ядерного топлива

Для полного отказа от российского ядерного топлива ЕС потребуются инвестиции в размере €241 млрд. Против выступают Словакия и Венгрия, которая продолжает работать с Россией над расширением АЭС «Пакш»

Фото: Krafft Angerer / Getty Images

Евросоюз на этой неделе представит юридические меры, направленные на прекращение импорта ископаемого топлива из России, но планы по отказу от российского ядерного топлива отложены на более поздний срок, пишет Financial Times.

Европейская комиссия рассчитывает, что ядерный сектор ЕС к 2030-м годам сможет полностью отказаться от российской продукции, сообщили газете европейские чиновники. Однако в ЕК предупредили, что для создания собственной полноценной цепочки поставок потребуются инвестиции в размере €241 млрд. Министры стран ЕС обсудят вопрос на встрече в понедельник, 16 июня.

С начала полномасштабного конфликта России и Украины страны ЕС потратили более €200 млрд на разные виды российского топлива. Из €22 млрд, выплаченных в 2024 году, около €700 млн пришлось на ядерное, сообщает FT со ссылкой на аналитический центр Bruegel. От импорта ядерного топлива отказаться сложнее всего, пишет газета: по словам собеседников, если Москва внезапно прекратит поставки, риск для энергетической безопасности ЕС будет огромен.

В ЕС сейчас работает 101 ядерный реактор, из которых 19 — советские типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор), они находятся в Венгрии, Словакии, Чехии, Болгарии и Финляндии. Блок зависит от России на 20–25% в поставках природного, переработанного и обогащенного урана. «Цепочка поставок урана очень сложна», — заявил научный сотрудник Bruegel Бен Мак-Вильямс, по словам которого, отказываться от импорта нужно постепенно.

Против отказа выступают Будапешт и Братислава, предупреждая, что мера приведет к росту цен и поставит под угрозу энергетическую безопасность. Самым «больным вопросом» чиновники в ЕС называют ситуацию в Венгрии, где идет строительство пятого и шестого энергоблоков по проекту «Пакш-2». В связи с этим ЕК планирует применить торговые меры для поэтапного отказа от российского импорта, для этого потребуется только одобрение большинства государств-членов ЕС, а не единогласная поддержка, как в случае с санкциями.

ЕС с 2022 года работает над диверсификацией источников поставок ядерного топлива. Блок закупает уран в таких странах, как Казахстан, Канада и Нигер. Однако нестабильность в африканской стране, которая является седьмым по величине производителем урана в мире, вызывает обеспокоенность чиновников, пишет FT.

В 2024 году импорт российского урана запретил бывший президент США Джо Байден. Согласно указу, ограничение будет действовать вплоть до 2040 года, но до января 2028 года Минэнерго по согласованию с Госдепом и Минфином сможет выдавать разрешения на закупку урана из России, если нет других источников поставок. Российские власти в ответ ограничили поставки в Соединенные Штаты.