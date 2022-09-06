«Арктикуголь» заявил о планах продажи угля Турции вместо Европы
На складе «Арктикугля» скопилось «в районе 70 тыс. т угля» из-за отказа от него в Европе, рассказал РБК в кулуарах ВЭФ и. о. гендиректора работающего на Шпицбергене треста Ильдар Неверов.
При этом работа треста не остановлена, добыча продолжается, подчеркнул он. «Мы заготавливаем ежегодно около 120 тыс. т», — сообщил Неверов.
На протяжении последних 20 лет потребителем арктического угля была Европа. Но сейчас «по понятным причинам уголь пока лежит у нас на складе», при этом ведутся переговоры с альтернативными потребителями, в том числе с Турцией, говорит Неверов.
«Вероятность того, что мы [Турции] продадим, высока», — говорит Неверов. Он рассчитывает, что договоренности получиться достичь до конца года. «Ничего страшного в этом [складировании] нет, зима приблизится и мы его реализуем, предположительно в Турцию», — сказал топ-менеджер.
«Турция будет для нас новый потребитель. Будет интересно, если мы туда продадим наш уголь — он специфический, высокосернистый, не каждый потребитель его купит — в Европе к нему привыкли», — говорит Неверов. По его словам, цены на уголь в Европе лучше, но о потерях «Арктикугля» речи не идёт, заверил Неверов, не раскрывая деталей.
Архипелаг Шпицберген находится в Северном Ледовитом океане и имеет особый правовой статус. Соглашение по архипелагу, подписанное 9 февраля 1920 года, установило суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, однако другие участники договора могут использовать его природные ресурсы и территориальные воды. В частности, Россия занимается добычей угля на Шпицбергене. Трест «Арктикуголь», работающий на архипелаге, существует с 1931 года. Основное российское поселение там — поселок Пирамида.
Запрет на импорт российского угля начал действовать в Евросоюзе с 10 августа. Эмбарго стало частью санкционных мер, введенных после начала военных действий на Украине. По оценкам Еврокомиссии, эмбарго затрагивает 25% всего российского экспорта угля на сумму €8 млрд в год.
По информации внешнеторговой базы ООН Comtrade, импорт угля из России в Турцию в мае вырос на 11% к маю прошлого года, до 1,03 млн т, а в июне — на 5%, до 1,73 млн т.