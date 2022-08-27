Минэнерго подтвердило проблемы со страхованием экспорта угля из России

Российские угольщики столкнулись с отказом европейских страховщиков работать с ними после введения эмбарго на поставки в ЕС. Проблемы — у всех судов, «которые двигаются в любом направлении», заявил замглавы Минэнерго Мочальников

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские производители угля столкнулись с проблемами при экспорте из-за отказа европейских страховщиков работать с ними по всему миру. Проблемы возникли, после того как 10 августа вступило в силу эмбарго на закупки российского угля странами Евросоюза. Об этом заместитель министра энергетики Сергей Мочальников заявил в эфире телеканала РБК.

«Вышло разъяснение, которое запрещает европейским компаниям страховать, перестраховывать суда с российским углем, которые двигаются в любом направлении, не только в Европу — это серьезно сказывается [на экспорте]», — сказал он.

В день вступления эмбарго в силу Евросоюз пояснил, что санкции в отношении российского угля включают в себя запрет на предоставление услуг, связанных с ним, таких как страхование. О том, что из-за запрета ЕС на обслуживание транспортировки российского сырья приостановился российский экспорт угля не только в Европу, но в другие страны, поставки в которые страховали европейские компании, на этой неделе сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

В частности, крупнейший производитель угля — СУЭК — вовсе приостановил экспортные поставки с середины августа, уточняло агентство. В СУЭК РБК не стали комментировать приостановку экспорта. По данным производителя, для российских экспортеров угля запрет на предоставление услуг создает дополнительные проблемы, поскольку на рынке страхования и перестрахования подобных грузов традиционно превалируют компании из ЕС, Великобритании и Швейцарии.

Мочальников полагает, что эта проблема преодолима: «Нужно дать чуть-чуть времени нашим компаниям, они найдут новые логистические цепочки». Однако, по его словам, впоследствии это приведет к подорожанию российского угля на новых рынках.

РБК направил запросы в пресс-службы других крупнейших производителей угля — «Кузбассразрезугля», «А-Проперти» (контролирует компании «Эльга Уголь» и «Сибантрацит»), «Русского угля». В пресс-службах «Распадской», «СДС-Угля», «Мечела» отказались от комментариев.

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Куда сейчас экспортируется российский уголь

Экспорт российского угля в Европу и Украину составлял около 64 млн т, отметил Мочальников: «Это четверть нашего экспорта, [она] для нас стала недоступна. Соответственно, четверть нашего объема нужно разместить в другие рынки».

Российские власти с весны не публикуют информацию об экспорте. Однако, как сообщают зарубежные отраслевые агентства, после объявления Евросоюзом эмбарго в отношении российского угля, одними из его крупнейших покупателей стали Индия и Турция. По данным замдиректора по логистике компании «Стройсервис» (шестой крупнейший производитель угля) Александра Кочукова, основными экспортными рынками для российских угольщиков сейчас являются Китай и Индия. Кроме этого идут поставки в Турцию и ОАЭ.

Рынок Индии всегда считался для нас перспективным, говорит Мочальников. Он напомнил, что в прошлом году Россия и Индия подписали соглашение на поставку 40 млн т коксующегося угля. «Но партнеры просят еще и энергетический уголь, поэтому мы видим всплеск», — добавил замминистра.

Основная проблема с вывозом угля на экспорт — инфраструктурные ограничения на сети железных дорог и большая стоимость логистики, в основном за счет фрахта судов, уверен Кочуков. Например, стоимость фрахта судна в Индию достигает 50% всех логистических затрат, уточняет он. Но, после того как вступили в силу санкции ЕС, многие судовладельцы начали отказываться от сотрудничества с российскими грузоотправителями, опасаясь вторичных санкций, и не хотят заходить в порты для вывоза российского угля в третьи страны, добавляет Кочуков.