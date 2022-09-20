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Война санкций ,  
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АвтоВАЗ назвал сроки возобновления выпуска автомобилей с ABS

В конце августа концерн возобновил производство автомобилей с подушкой безопасности. Производство Lada с ABS АвтоВАЗ планирует возобновить в 2023 году
Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости
Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости

АвтоВАЗ планирует в 2023 году возобновить производство автомобилей с антиблокировочной системой (ABS), сообщил ТАСС глава автоконцерна Максим Соколов.

По его словам, компания намерена выпускать более 800 тыс. автомобилей в год «в среднесрочной перспективе», а на безубыточность выйдет при производстве 300–400 тыс. машин.

Ранее Соколов говорил, что АвтоВАЗ с конца августа возобновил производство автомобилей с подушкой безопасности. Следующий шаг — это возвращение такой опции, как система боковой устойчивости автомобиля (ESP), утверждал он.

В России до 2035 года локализуют производство автодвигателей и ABS
Экономика
Фото: Егор Алеев / ТАСС

После начала спецоперации на Украине западные страны наложили на Россию несколько пакетов санкций, а многие иностранные комплектующие, в том числе полупроводники и чипы для систем ABS, оказались в дефиците. Главные производители таких запчастей, среди которых Bosch, NXP и X-Fab, объявили о приостановок поставок в Россию.

АвтоВАЗ был вынужден приостанавливать производство из-за недостатка комплектующих. В июне компания возобновила выпуск некоторых моделей, но в так называемой упрощенной версии, без ABS и подушек безопасности. Как объяснял вице-премьер Юрий Борисов, «непопулярное» решение приняли, чтобы сохранить рабочие места и избежать простоя заводов.

В середине июня президент Владимир Путин поручил оказать поддержку отрасли. По его словам, в российском автопроме произошло падение как выпуска, так и продаж. 

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После этого Минпромторг опубликовал проект стратегии развития промышленности до 2035 года, согласно которой системы ДВС и ABS вошли в перечень приоритетных компонентов для локализации в российском автопроме. Авторы стратегии считают необходимым до указанного времени вложить в общей сложности 2,7 трлн руб. в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), а также в организацию производства автокомпонентов.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
санкции автопром АвтоВАЗ запчасти
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