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Война санкций ,  
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Венгрия допустила импорт российского газа полностью по «Турецкому потоку»

Венгрия допустила импорт российского газа полностью по «Турецкому потоку»
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Война санкций
Венгрия получает 1 млрд куб. м газа в год по транзитному газопроводу через Украину, еще 3,5 млрд — по «Турецкому потоку». Если Киев не продлит контракт на транзит с Москвой, то все поставки могут быть перенаправлены на «Поток»
«Газпром» GAZP ₽175,48 +0,77% Купить
Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

Венгрия может перенаправить российский газ, который получает транзитом через Украину, в трубопровод «Турецкий поток», заявил глава МИД страны Петер Сийярто, передает Orosz Hirek.

«Венгрия вовремя приняла меры к тому, чтобы усилия по диверсификации касались не только источников, но и маршрутов… <…> Газопровод «Турецкий поток» очень важен, потому что он способен принести 8,5 млрд. кубометров газа из России в Венгрию по давно запланированному контракту на весь его объем», — добавил он.

По данным портала, через Украину, а затем через Словакию и Австрию в Венгрию поступает 1 млрд куб. м газа в год, еще 3,5 млрд куб. м идут по «Турецкому потоку», а затем через Сербию.

Венгрия допустила импорт российского газа полностью по «Турецкому потоку»
Венгрия допустила импорт российского газа полностью по «Турецкому потоку»

У России и Украины с конца 2019 года заключен пятилетний контракт на транзитные поставки газа в Европу. По его условиям, за этот период «Газпром» должен прокачать через Украину 225 млрд куб. м газа, в том числе 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м каждый следующий год.

Как заявил 16 августа министр энергетики Украины Герман Галущенко, Киев не собирается вести переговоры с Москвой по поводу продления контракта. «Я думаю, что следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа», — сказал он.

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При этом глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов говорил в мае, что Украина не может и не должна перекрывать трубопроводы, поскольку нуждается в доходе от транзита и хочет быть надежным экономическим партнером для европейских стран, некоторые из которых все еще зависят от нефти и газа из России. Как отметил Чернышов, украинская сторона должна выполнить свои договорные обязательства. Решение о прекращении поставок он оставил за странами — получателями российских энергоносителей, в том числе Венгрией.

После того, как вышли из строя газопроводы «Северный поток-1» и так и не запущенный «Северный поток-2» в сентябре прошлого года из-за диверсии, путями поставок газа из России в Европу остались «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море и газопровод «Прогресс», идущий через Украину. Еще два пути — трубопроводы «Ямал-Европа» и «Союз» фактически не действуют из-за отказа стран, на территории которых они находятся, прокачивать газ.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Венгрия «Турецкий поток» Украина газ
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