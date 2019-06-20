Акции «Яндекса» достигли исторического максимума после оценки Путина

В ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что «Яндекс» успешно конкурирует с такими гигантами, как Google. Акции компании в ходе торгов росли на 2,49%

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Акции «Яндекса» выросли до исторического максимума на фоне заявлений президента России Владимира Путина об успехах компании. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Акции «Яндекса» выросли на 2,49%, до 2531 руб. за бумагу. По состоянию на 16:33 мск они торгуются по 2510 руб., рост составляет 1,61%.

Ранее Путин в ходе прямой линии заявил, что «Яндекс» успешно конкурирует с такими гигантами, как Google. При этом глава государства отметил, что это происходит не без поддержки государства.

В октябре 2018 года стоимость акций «Яндекса» упала на 7–8% после новостей о намерении Сбербанка войти в капитал компании, которые впоследствии опровергло руководство банка. Тогда в течение нескольких минут стоимость акций на Мосбирже снизилась с 2356,5 до 2185 руб. (минус 7,28% от дневного максимума), а на бирже NASDAQ — с $35,9 до $33 (минус 8%).