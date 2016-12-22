Акции «Яндекса» подорожали на 8% после заявления Воложа

Котировки «Яндекса» на Московской бирже выросли после заявления сооснователя компании Аркадия Воложа о том, что он не намерен продавать свои акции

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Акции Yandex N.V. (головная компания группы «Яндекс», зарегистрированная в Нидерландах) на Московской бирже подорожали. На пике их стоимость достигла отметки 1940 руб. за акцию, что на 8,38% выше уровня закрытия предыдущих торгов. К 13:45 мск стоимость ценных бумаг скорректировалась до 1927 руб.

Перед началом торговой сессии на американской NASDAQ акции Yandex N.V. подорожали более чем на 8%.

Поводом для роста стало заявление сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа, который заявил, что не намерен покидать свой пост и не будет продавать свои акции.

Также в «Яндексе» назвали слухами появившиеся на прошлой неделе сообщения о возможной покупке доли в компании Сбербанком.

18 октября газета «Ведомости» и издание The Bell сообщили о том, что Сбербанк намерен стать крупным акционером «Яндекса» или даже взять компанию под контроль. И хотя в финансовой организации это сообщение опровергли, котировки интернет-компании резко пошли вниз. В четверг стоимость акций снизилась на 17%, а в пятницу на пике падения их цена достигла 1736 руб.

По данным NASDAQ, институциональные инвесторы владеют 231,6 млн обыкновенных акций Yandex класса «А», что составляет 71% всего капитала. Крупнейшими держателями являются американские фонды Wellington Management Group, FMR, Capital Research Global Investors, OppenheimerFunds, Morgan Stanley, Blackrock, а также французский Carmignac Gestion.