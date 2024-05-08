Бензин подорожал на бирже на фоне возможной отмены эмбарго на экспорт

Бензин подорожал на бирже в пределах 2–3% после новостей о возможной временной отмене запрета на его экспорт из России, следует из данных СПбМТСБ. Эмбарго на экспорт бензина введено с 1 марта сроком на полгода

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Стоимость бензина АИ-92 по итогам торгов среды выросла на 2%, до 46 621 руб. за тонну, следует из данных территориального индекса по европейской части России Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Бензин АИ-95 вырос в цене на 2,3%, до 53 201 руб. за тонну. Это произошло на фоне новостей о временном снятии эмбарго на экспорт бензина, которое действует с 1 марта.

Также вырос объем торгов бензином и составил 26 307 т по АИ-92 (рост на 7,2%) и 17 112 т по АИ-95 (рост на 0,8%). При этом подорожало и летнее дизельное топливо. Оно выросло в цене на 1,12%, до 60 577 руб. за тонну.

Накануне и.о. вице-премьера Александр Новак рассказал, что правительство в ближайшее время рассмотрит предложение Минэнерго временно отменить запрет на экспорт бензина из России. Он отметил, что запрет сработал в полной мере и внутренний рынок топлива на данный момент перенасыщен. Эксперты рынка добавляют, что значительную роль в насыщении сыграло повышение приоритета нефтепродуктов при перевозке по железной дороге (топливо было переведено из четвертой в третью очередь).

Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с идеей Минэнерго, министерство предложило снять ограничения с 1 мая на два месяца, но из-за долгого согласования предполагается, что мера начнет действовать с момента публикации соответствующего нормативного акта. Таким образом, эмбарго может возобновиться в июле—августе, когда растет спрос на топливо и вновь начинаются профилактические ремонты на НПЗ, уточняет издание.

Эмбарго на экспорт бензина было введено с 1 марта сроком на полгода. Оно не распространяется на поставки в рамках международных соглашений, в том числе с государствами — членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Мера планировалась как превентивная на период высокого спроса на внутреннем рынке. Она также обеспечила ему страховку во время внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих предприятий, пострадавших от ударов украинских дронов. При этом правительство допускало, что в случае насыщения рынка запрет может быть снят.

В апреле биржевые цены на бензин упали на 10–15%, а дизельное топливо — на 5%, что практически нивелировало мартовский рост цен на 10% и стало свидетельством насыщения рынка. В этом месяце снижение стоимости топлива на бирже продолжилось: с конца апреля по 7 мая АИ-92 подешевел на 3%, а АИ-95 — на 2,3%.