Правительство изучит предложение снять эмбарго на экспорт бензина

Кабмин изучит предложение Минэнерго временно снять запрет на экспорт бензина из России, так как рынок перенасыщен, сообщил и. о. вице-премьера Александр Новак. Эмбарго введено с 1 марта сроком на полгода

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Правительство в ближайшее время рассмотрит предложение Минэнерго временно отменить запрет на экспорт бензина из России, сообщил журналистам и. о. вице-премьера Александр Новак.

«Мы этот вопрос рассматриваем сейчас: министерство энергетики предлагает сейчас разрешить экспорт бензина, но на какой-то период, чтобы не иметь потом дефицита», — ответил Новак на вопрос о возможности снятия эмбарго на экспорт бензина (цитата по РИА Новости).

Он отметил, что временный запрет сработал в полной мере и внутренний рынок топлива на данный момент перенасыщен. «Поэтому в ближайшее время правительство рассмотрит предложения Минэнерго», — добавил он.

Как сообщили РБК в Министерстве энергетики, ведомство «в ежесуточном режиме проводит мониторинг рынка на предмет принятия мер как в части недопущения дефицита, так и в части избежания затоваривания». «Временное снятие ограничений также в проработке», — рассказали в Минэнерго.

Эмбарго на экспорт бензина было введено с 1 марта сроком на полгода. Оно не распространяться на экспорт в рамках международных соглашений, в том числе с государствами — членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Мера планировалась как превентивная в период высокого спроса на внутреннем рынке. При этом правительство допускало, что в случае насыщения рынка запрет может быть снят.

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