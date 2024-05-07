Правительство изучит предложение снять эмбарго на экспорт бензина
Правительство в ближайшее время рассмотрит предложение Минэнерго временно отменить запрет на экспорт бензина из России, сообщил журналистам и. о. вице-премьера Александр Новак.
«Мы этот вопрос рассматриваем сейчас: министерство энергетики предлагает сейчас разрешить экспорт бензина, но на какой-то период, чтобы не иметь потом дефицита», — ответил Новак на вопрос о возможности снятия эмбарго на экспорт бензина (цитата по РИА Новости).
Он отметил, что временный запрет сработал в полной мере и внутренний рынок топлива на данный момент перенасыщен. «Поэтому в ближайшее время правительство рассмотрит предложения Минэнерго», — добавил он.
Как сообщили РБК в Министерстве энергетики, ведомство «в ежесуточном режиме проводит мониторинг рынка на предмет принятия мер как в части недопущения дефицита, так и в части избежания затоваривания». «Временное снятие ограничений также в проработке», — рассказали в Минэнерго.
Эмбарго на экспорт бензина было введено с 1 марта сроком на полгода. Оно не распространяться на экспорт в рамках международных соглашений, в том числе с государствами — членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Мера планировалась как превентивная в период высокого спроса на внутреннем рынке. При этом правительство допускало, что в случае насыщения рынка запрет может быть снят.
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