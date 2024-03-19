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Эксклюзив

Росрыболовство поддержало идею пересмотреть рыболовные соглашения России

Росрыболовство пересмотрит невыгодные России рыболовные соглашения
Росрыболовство поддержало идею ревизии соглашений о рыболовстве с другими странами, чтобы определить среди них невыгодные для России. Международное сотрудничество обеспечивает около четверти российского вылова
Фото: Александр Архипов / Global Look Press
Фото: Александр Архипов / Global Look Press

Росрыболовство проанализирует с Госдумой и Советом Федерации соглашения о рыболовстве между Россией и другими странами, чтобы определить, есть ли среди них невыгодные. Об этом заявил в интервью телеканалу РБК руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

С инициативой ревизии в начале марта выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, призвавшая провести анализ всех межправительственных соглашений в области рыбного хозяйства. «Я абсолютно согласен с Валентиной Ивановной. Конечно же, ревизию необходимо проводить. Если говорить в области рыболовства, мы обязательно такую ревизию, конечно, проведем», — сообщил Шестаков.

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В то же время, глава Росрыболовства подчеркнул, что вопрос выгоды или невыгоды таких соглашений — сложный, и их нужно рассматривать в комплексе. «У нас нет соглашения, где мы просто разрешаем странам заходить к нам в экономзону и ловить у нас рыбу, — объясняет Шестаков. — Есть обменные соглашения, где мы разрешаем заходить к нам в экономзону, но при этом имеем право зайти в экономзону этого государства для вылова. Есть соглашения, в рамках которых мы предоставляем право промысла в обмен на денежную компенсацию. Вопрос, выгодна она или не выгодна — это всегда такая палка о двух концах», — рассуждает глава Росрыболовства.

«Здесь надо рассматривать в комплексе все эти соглашения. И, безусловно, мы их посмотрим и проанализируем вместе и с Советом Федерации, и с Государственной Думой», — подчеркнул Шестаков.

Международное сотрудничество в области рыболовства обеспечивает в разные годы, по данным Росрыболовства, примерно четверть всего российского вылова водных биоресурсов — около 1 млн т. Общий российский вылов в 2023 году составил более 5,3 млн т — рыбаки добыли рекордный объем за последние 30 лет. «Мы, по сути дела, вернулись к тем объемам, которые добывались Советским Союзом в свое время», — отметил Шестаков.

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Фото:Владимир Песня / РИА Новости

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В марте 2024 года вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев пообещал, что сенаторы представят президенту Владимиру Путину предложения по денонсации международных соглашений, которые не выгодны России. Вскоре после этого Россия денонсировала соглашение о рыболовстве с Великобританией. Документ, подписанный еще в 1956 году, разрешал британским рыболовным судам промысел, перемещение и остановки в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Рыбопромысловый флот Великобритании осуществлял промысел в советских водах только до конца
80-х годов. После распада СССР, поскольку Россия стала его правопреемницей, соглашение продолжало действовать. В марте 2024 года президент подписал закон о денонсации соглашения. В Госдуме этот шаг объясняли тем, что Лондон в 2022 году отменил режим наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле.

В 1956 году, когда было подписано соглашение между СССР и Великобританией, оно было выгодно для Англии, отмечает Шестаков. «Потому что на тот момент Англия была крупной рыболовной державой, и осуществлять промысел в нашей экономзоне, вылавливать треску и потом производить свои любимые fish and chips для них было, конечно же, очень необходимо, рентабельно, целесообразно. Но за последние десятилетия Англия статус крупной рыболовной державы, потеряла», — отмечает глава Росрыболовства. На протяжении последних десятилетий заходов британских рыболовных судов в российскую экономзону, как таковых, не было, указывает глава Росрыболовства, но возможность у них такая была. «Поэтому, конечно же, денонсация этого соглашения вот эту лазейку закрывает для англичан», — говорит Шестаков.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Для самой России соглашение о рыболовстве с Великобританией «по сути не имело никакого значения», оно было больше направлено на возможности для английского флота, продолжает Шестаков. На тот момент, когда оно подписывалось, документ сопровождался протоколом, по которому и российский флот мог заходить в экономзону Великобритании и ловить там рыбу. «Но наш флот тоже уже давно там никто не ждет, и мы туда давно тоже не ходили», — добавляет Шестаков.

В июне 2022 года Россия также приостановила соглашение о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов с Японией. По договору, который страны заключили в 1998 году, японские рыбаки могли вести промысел у берегов Южных Курил в обмен на выплаты и помощь для Сахалинской области. В МИДе России решение о приостановке соглашения объясняли тем, что в Токио взяли линию на «заморозку» полагающихся по соглашению выплат. При этом Япония заявляла о стремлении возобновить консультации с Россией о промысле для своих рыбаков в районе южных Курил, но пока не получила положительного ответа. Официальный представитель МИД Мария Захарова объясняла, что Россия не может согласовать консультации по рыбному промыслу японцев в российских территориальных водах из-за антироссийских мер, введенных японской стороной.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Международные соглашения в рыболовстве у России десятилетиям существуют с большинством стран, которые ловят рыбу, говорит вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. Например, такие соглашения есть с США, Канадой, Японией, Норвегией, Исландией, Гренландией, Фарерскими островами, Северной и Южной Кореей, а также с Вьетнамом и Китаем. По словам Фомина, все соглашения взаимовыгодны. «Пересмотр соглашений вряд ли несет риски для России, так как у нас есть огромные природные богатства. Россия в этом плане самодостаточна — рыбы хватит не только для внутреннего рынка, но и для экспорта. Поэтому я не думаю, что расторжение какого-либо соглашения повлечет снижение вылова российскими рыбаками», — сказал Фомин.

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