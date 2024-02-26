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Политика ,  
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Туск предложил перенаправить украинское зерно в беднейшие страны

Туск: мы готовы профинансировать отправку украинского зерна в бедные страны
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Власти Польши готовы профинансировать поставки зерна с Украины в нуждающиеся страны, заявил польский премьер-министр Дональд Туск на пресс-конференции по итогам встречи со своим канадским коллегой Джастином Трюдо.

«Мы говорили о том, как Канада и Польша могут радикально расширить возможности экспорта украинского зерна в нуждающиеся и голодающие страны. Польша готова активно участвовать и софинансировать такую деятельность», — сказал Туск (цитата по Rzeczpospolita).

По мнению премьера, поддержка поставок украинского зерна в некоторые страны может стать «большим облегчением» для польских и украинских фермеров и тех, кто нуждается в дешевом продовольствии.

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Фото:OlKubrakov / X (ранее — Twitter)

Комментируя протесты польских аграриев, Туск заявил, что они «защищают свои интересы». «Вся Европа сегодня охвачена этой тревогой. Нам нужно искать решения», — подчеркнул он.

В 2022 году Евросоюз отменил пошлины и квоты на украинский экспорт для поддержки сельхозпроизводителей. На фоне этого в нескольких европейских странах начались протесты фермеров, недовольных конкуренцией с украинскими производителями.

В начале февраля 2024 года в Польше начались новые акции протеста: профсоюз фермеров пообещал заблокировать все погранпереходы между Украиной и Польшей, в некоторых регионах начали перекрывать дороги, были случаи высыпания украинского зерна из транспорта на землю. Начало протестов связано с предложением Еврокомиссии продлить приостановку действия пошлин и квот на ввоз товаров с Украины на год.

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил руководству Польши и представителю Еврокомиссии встретиться на границе и обсудить проблему. Туск сказал, что переговоры пройдут в конце марта.

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Теги
Польша Дональд Туск фермеры зерно Украина
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