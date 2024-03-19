FT сообщила о планах ЕК ввести пошлину на зерно из России в €95 за тонну
Еврокомиссия собирается в ближайшие дни ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в размере €95 за тонну, пишетFinancial Times со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, это приведет к росту цен как минимум на 50% и резко сократит спрос. 50-процентные пошлины также планируется установить на семена масличных культур и продукты их переработки.
Брюссель уступил давлению со стороны Польши и стран Балтии, которые требовали ограничить импорт зерновых из России и Белоруссии, отмечает FT. В ЕС опасались, что такой шаг может подорвать глобальные продовольственные рынки и нанести ущерб развивающимся странам.
Евросоюз импортировал из России рекордные 4 млн т зерновых, семян масличных культур в 2023 году, что составляет 1% от общего потребления ЕС.
Материал дополняется
Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран
В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика
ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой
На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео
Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит
У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены
В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото
Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском
Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео
НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе
Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»
Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»
Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?
«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?