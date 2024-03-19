FT: ЕК в ближайшее время введет пошлины на зерно из России в €95 за тонну

FT сообщила о планах ЕК ввести пошлину на зерно из России в €95 за тонну

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Еврокомиссия собирается в ближайшие дни ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в размере €95 за тонну, пишетFinancial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, это приведет к росту цен как минимум на 50% и резко сократит спрос. 50-процентные пошлины также планируется установить на семена масличных культур и продукты их переработки.

Брюссель уступил давлению со стороны Польши и стран Балтии, которые требовали ограничить импорт зерновых из России и Белоруссии, отмечает FT. В ЕС опасались, что такой шаг может подорвать глобальные продовольственные рынки и нанести ущерб развивающимся странам.

Евросоюз импортировал из России рекордные 4 млн т зерновых, семян масличных культур в 2023 году, что составляет 1% от общего потребления ЕС.

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