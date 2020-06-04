После возобновления полетов «Победа» достигла загрузки самолетов 90%

Авиакомпания «Победа» после двухмесячного перерыва возобновила полеты. За несколько дней заполняемость самолетов достигла докризисного уровня — 90%. Правда, летают всего пять лайнеров из 30

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Авиакомпания «Победа» («дочка» «Аэрофлота») с 1 июня возобновила полеты после двухмесячного перерыва. Сейчас заполняемость кресел составляет у нее 90%. Об этом говорится в отчете аналитиков Газпромбанка и ВТБ, которые ссылаются на данные перевозчика.

В пресс-службе «Победы» отказались от комментариев.

В январе—феврале 2020 года заполняемость кресел лоукостера составляла 94%, то есть сейчас компании почти удалось достичь докризисного уровня. Первыми на это обратили внимание «Ведомости». Сейчас у авиакомпании открыта продажа билетов по 34 направлениям, в зимнем расписании у «Победы» было 85 рейсов. Всего задействовано, по данным аналитиков, пять самолетов из 30.

Такие результаты показательны на фоне общего падения отрасли. В апреле российские авиакомпании перевезли всего 771,2 тыс. пассажиров, что на 91,8% меньше уровня прошлого года. Из них «Аэрофлот» перевез 147,7 тыс. человек (на 95,2% меньше, чем годом ранее), S7 — 213,9 тыс. (минус 78,9%). Занятость пассажирских кресел упала в 2,6 раза, примерно с 80 до 31%.

Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов говорил РБК, что заполняемость кресел его компании на регулярных рейсах составляет только 36%. В случае отмены карантина для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга в регионах Скуратов ожидает рост показателя до 65–70%. Данных за май он не представил.