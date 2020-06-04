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Бизнес ,  
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После возобновления полетов «Победа» достигла загрузки самолетов 90%

Авиакомпания «Победа» после двухмесячного перерыва возобновила полеты. За несколько дней заполняемость самолетов достигла докризисного уровня — 90%. Правда, летают всего пять лайнеров из 30
Аэрофлот AFLT ₽85,96 -0,74% Купить
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Авиакомпания «Победа» («дочка» «Аэрофлота») с 1 июня возобновила полеты после двухмесячного перерыва. Сейчас заполняемость кресел составляет у нее 90%. Об этом говорится в отчете аналитиков Газпромбанка и ВТБ, которые ссылаются на данные перевозчика.

В пресс-службе «Победы» отказались от комментариев.

В январе—феврале 2020 года заполняемость кресел лоукостера составляла 94%, то есть сейчас компании почти удалось достичь докризисного уровня. Первыми на это обратили внимание «Ведомости». Сейчас у авиакомпании открыта продажа билетов по 34 направлениям, в зимнем расписании у «Победы» было 85 рейсов. Всего задействовано, по данным аналитиков, пять самолетов из 30.

Такие результаты показательны на фоне общего падения отрасли. В апреле российские авиакомпании перевезли всего 771,2 тыс. пассажиров, что на 91,8% меньше уровня прошлого года. Из них «Аэрофлот» перевез 147,7 тыс. человек (на 95,2% меньше, чем годом ранее), S7 — 213,9 тыс. (минус 78,9%). Занятость пассажирских кресел упала в 2,6 раза, примерно с 80 до 31%.

Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов говорил РБК, что заполняемость кресел его компании на регулярных рейсах составляет только 36%. В случае отмены карантина для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга в регионах Скуратов ожидает рост показателя до 65–70%. Данных за май он не представил.

По словам источника РБК, знакомого с руководством нескольких авиакомпаний, возможный результат такой загрузки самолетов «Победы» — низкие цены. Авиакомпания снизила цены в три раза, более 60% всех билетов на июнь предложено по 499–2999 руб. Это вынудило отреагировать и другие компании.

По итогам первого квартала 2020 года «Победа» ожидала серьезные убытки, но 3 июня стало известно, что выручка компании выросла на треть, до 11,1 млрд руб. Чистая прибыль составила 492 млн руб. против убытка на 1,78 млрд руб. годом ранее.

«Победа» сообщила 27 марта о приостановке полетов с 1 апреля до 31 мая. Тогда ее гендиректор Андрей Калмыков отмечал, что решение было принято в связи с постановлением правительства о запрете всех полетов за рубеж, за исключением вывоза российских граждан. Отмена всех полетов позволит авиакомпании сосредоточить усилия на антикризисной программе, уточнял тогда представитель «Победы». Позднее Калмыков заявил, что одной из причин приостановки всех полетов стали также случаи заражения коронавирусом среди сотрудников компании.

Автор: Мария Кокорева
Теги: «Победа», авиакомпания
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