Нефтяной регулятор Техаса заявил о приглашении на следующую встречу ОПЕК

Она состоится в июне. Ранее нефтяные компании Техаса заявили о возможности сократить добычу нефти для того, чтобы поддержать цены на сырье на фоне общемирового падения

Комиссар Техасской железнодорожной комиссии Райан Ситтон сообщил о том, что ОПЕК пригласила его принять участие в следующей встрече стран-экспортеров нефти, которая состоится в июне. Об этом Ситтон написал на своей странице в Twitter.

Техасская железнодорожная комиссия является государственным регулятором нефтегазовой отрасли штата.

По словам комиссара, у него был телефонный разговор с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо. «Отличный разговор о мировых поставках и спросе», — написал Ситтон.

Он также отметил, что они согласились с тем, что должна быть заключена международная сделка, «чтобы обеспечить экономическую стабильность в то время, как мы оправляемся после COVID-19».

Накануне главы нескольких нефтяных компаний обратились к Техасской железнодорожной комиссии с предложением уменьшить объем добываемой нефти для того, чтобы поддержать цены на сырье, писала The Wall Street Journal. В случае, если соответствующее решение будет принято, Техас ограничит добычу впервые с 1970-х годов.