Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 78,04 (-2,11) Quote, 13:54
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 84,16 (-3,11) Quote, 13:54
Российские авиакомпании за три дня эвакуируют россиян из четырех стран Общество, 23:38 В Польше объявили об эпидемии COVID-19 Общество, 23:33 Нефтяной регулятор Техаса заявил о приглашении на следующую встречу ОПЕК Бизнес, 23:28 Сечин назвал условие для роста цен на нефть до $60 за баррель в этом году Бизнес, 23:24 «Газпром» объявил о готовности организовать производство антисептиков Бизнес, 23:01 УЕФА назвал ошибкой сообщение о названии перенесенного чемпионата Европы Спорт, 22:37 Bloomberg узнал о снижении инвестбюджетов нефтяных компаний на $31 млрд Экономика, 22:31 В Киеве и двух областях Украины ввели режим ЧС из-за коронавируса Общество, 22:25 Британские власти постановили закрыть пабы и клубы из-за коронавируса Политика, 22:15 В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд Общество, 22:13 В ВОЗ посоветовали отказаться от алкоголя и табака для победы над вирусом Общество, 21:56 IIHF не получила от Швейцарии ответ о проведении ЧМ-2020 Спорт, 21:55 Кабмин запланировал ввести продажу лекарств дистанционно с 27 марта Экономика, 21:54 Цена нефти Brent на торгах в Лондоне упала на 4% Экономика, 21:48
Падение цен на нефть ,  
0 

Нефтяной регулятор Техаса заявил о приглашении на следующую встречу ОПЕК

Она состоится в июне. Ранее нефтяные компании Техаса заявили о возможности сократить добычу нефти для того, чтобы поддержать цены на сырье на фоне общемирового падения

Комиссар Техасской железнодорожной комиссии Райан Ситтон сообщил о том, что ОПЕК пригласила его принять участие в следующей встрече стран-экспортеров нефти, которая состоится в июне. Об этом Ситтон написал на своей странице в Twitter.

Техасская железнодорожная комиссия является государственным регулятором нефтегазовой отрасли штата.

По словам комиссара, у него был телефонный разговор с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо. «Отличный разговор о мировых поставках и спросе», — написал Ситтон.

Он также отметил, что они согласились с тем, что должна быть заключена международная сделка, «чтобы обеспечить экономическую стабильность в то время, как мы оправляемся после COVID-19».

Накануне главы нескольких нефтяных компаний обратились к Техасской железнодорожной комиссии с предложением уменьшить объем добываемой нефти для того, чтобы поддержать цены на сырье, писала The Wall Street Journal. В случае, если соответствующее решение будет принято, Техас ограничит добычу впервые с 1970-х годов.

Позже Reuters сообщил, что регулятор обратился к администрации президента США Дональда Трампа с идеей ограничить добычу в Техасе. Об этом изданию заявил Райан Ситтон, который уточнил, что добыча может быть сокращена на 10%.

Цена нефти Brent на торгах в Лондоне упала на 4%
Экономика

По его словам, техасский регулятор надеется, что Трамп сможет убедить Саудовскую Аравию и Россию последовать такому примеру. Нефтяные цены в США с начала года упали более чем на 60%, сообщает Reuters.

Однако, председатель комиссии Вэйн Кристиан выразил сомнения в целесообразности таких действий. «Нет гарантий, что другие страны или хотя бы штаты сделают то же самое», — сказал Кристиан. Его слова приводятся в сообщении, опубликованном на сайте Техасской железнодорожной комиссии. Он также заявил, что, поскольку Техас очень давно не ограничивал добычу, в штате комиссии нет сотрудников с подобным опытом.

На территории Техаса находится Пермский бассейн, который является центром американской сланцевой добычи. Ежедневно в этом регионе добывают 13 млн барр./сутки.

Нефтяные рынки во всем мире пострадали с начала года от снизившегося из-за распространения коронавируса спроса на нефть. Для того, чтобы поддержать рынок, члены соглашения ОПЕК+, которое ограничивает добычу, планировали ввести дополнительные ограничения в размере 1,5 млн барр./сутки. Однако, на заседании 6 марта участники сделки не договорились не только о дополнительном сокращении, но и о продлении соглашения, которое истекает 1 апреля.

Сечин заявил о раскачивающих рынок нефти факторах
Экономика

За этим последовало несколько обвалов нефтяных цен. Так, например, 18 марта баррель нефти Brent торговался на уровне ниже $25. На этом фоне Саудовская Аравия заявила о планах нарастить добычу до 13 млн барр./сутки, а также увеличить поставки дешевой нефти в Европу. После этого стало известно о том, что некоторые российские компании, как, например, «Роснефть» также рассматривают возможность наращивания добычи с апреля.

Как сообщала The Wall Street Journal, Белый дом может начать санкционное давление на Россию с тем, чтобы прекратить ценовую войну. При этом с Саудовской Аравией Вашингтон может договариваться с помощью дипломатических средств, утверждало издание.

Автор: Мария Лисицына
Теги: цены на нефть, Техас, ОПЕК
Материалы по теме
В Кремле отказались признать падение цен на нефть катастрофическим
Экономика
Bloomberg узнал о прогнозе аналитиков по падению цен на нефть до $5
Экономика
Нефть подорожала более чем на 11%
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter