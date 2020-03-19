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Падение цен на нефть ,  
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WSJ узнала об обсуждении в США санкций против России из-за цен на нефть

США обдумывают планы вмешательства в ценовую войну между Россией и Саудовской Аравией, чтобы стабилизировать рынок нефти, утверждают источники WSJ. На Россию собираются воздействовать санкциями
Фото: Nick Oxford / Reuters

США рассматривают возможность введения новых санкций против России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен на нем. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Белый дом, рассказали собеседники WSJ, намерен вмешаться в ценовую войну на нефтяном рынке между Саудовской Аравией и Россией, чтобы заставить участников выйти из нее и изменить свои позиции. Причем в качестве средства давления на Россию выбраны новые санкции. Какие именно и с какой целью — источники издания не уточнили.

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Однако они рассказали, что с Саудовской Аравией американцы собираются договариваться, используя дипломатическое давление. Они хотят заставить Эр-Рияд вернуться к предыдущим объемам добычи нефти, которые были до разрыва сделки ОПЕК+, сообщили источники WSJ.

Вместе с тем США рассматривают ряд долгосрочных мер, в том числе более тесное сотрудничество с Саудовской Аравией, чтобы не допустить их возвращения к новому альянсу с Россией. «Администрация Трампа будет взаимодействовать с саудовцами через дипломатов Госдепартамента и Белый дом напрямую, через свой Совет национальной безопасности», — пишет газета.

По данным издания, разработка новых мер воздействия стала результатом лоббирования со стороны американских нефтяных компаний, которым грозит банкротство из-за падения нефтяных цен. Именно они, отмечает издание, попросили администрацию президента Дональда Трампа вмешаться в ситуацию на рынке.

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Обвал на нефтяных рынках начался 9 марта после того, как участники соглашения ОПЕК+ не договорились о продлении сделки. На внеочередном совещании 6 марта планировалось согласовать дополнительное сокращение объемов добычи нефти из-за снижения спроса на фоне распространения коронавируса. Саудовская Аравия настаивала на совокупном снижении участниками соглашения ежедневной добычи нефти на 1,5 млн барр. Однако договориться не удалось, и сделка распалась.

Объявление саудовской нефтяной госкомпанией Saudi Aramco о наращивании объемов добычи до 13 млн барр. в сутки позволило говорить о ценовой войне. Цены на нефть начали резко снижаться, и к 19 марта за баррель нефти марки Brent на Лондонской бирже давали $26. Совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун назвал такой уровень цен на нефть катастрофическим. Он также отмечал, что, если бы сделка ОПЕК+ была бы продлена, сейчас стоимость барреля нефти находилась бы на уровне $50.

По прогнозам экспертов IHS Markit, к середине 2020 года переизбыток нефти на рынке может составить от 800 млн до 1,3 млрд барр.

Автор: Мария Лисицына
Теги: цены на нефть, обвал, санкции против России
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