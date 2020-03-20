WSJ узнала о планах Техаса ограничить добычу нефти впервые с 1970-х годов

На территории штата находится Пермский бассейн — главный центр сланцевой добычи, благодаря которой США ежедневно выкачивают 13 млн баррелей

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Руководители ряда нефтяных компаний обратились к регуляторам нефтяной отрасли Техаса с предложением снизить объем добычи. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила The Wall Street Journal.

Техас — крупнейший нефтедобывающий штат США, а Пермский бассейн, расположенный на его территории, а также в Нью-Мексико, является главным центром сланцевой добычи, благодаря которой Штаты ежедневно выкачивают 13 млн баррелей.

Как отмечает издание, Техас не ограничивал добычу с 1970-х годов. Согласятся ли с предложением регуляторы штата, неизвестно, однако сотрудники соответствующей комиссии начали изучать, что для этого необходимо, отметили источники WSJ.

Страны — участницы ОПЕК вместе с не входящими в организацию нефтедобытчиками, в том числе Россией, несколько лет снижали объемы производства, чтобы после произошедшего в 2014–2016 годах обвала удержать цены. Однако 6 марта сделка ОПЕК+ распалась: Россия предложила сохранить действующие договоренности и отказалась от дополнительного снижения добычи, за которое выступала Саудовская Аравия.