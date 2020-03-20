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Падение цен на нефть ,  
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Цена нефти Brent на торгах в Лондоне упала на 4%

Вечером в пятницу, 20 марта, котировки нефти марки Brent снизились на 4%
BRENT BR-4.20 $27,18 +0,78%
Фото: Matthew Lloyd / Bloomberg

Цена нефти марки Brent на торгах в Лондоне упала на 4%, на минимуме котировки опускались до отметки $26,82 за баррель, свидетельствуют данные торгов. На максимумах в пятницу, 20 марта, нефть стоила $30,92 за баррель. Цена техасской нефти марки WTI опускалась до отметки $22,41 за баррель, а по состоянию на 21:41 мск она стоила $23,19 за баррель.

Накануне 19 марта стоимость нефти марки Brent вечером резко выросла, достигнув на пике отметки $27,57, что на 11,2% выше уровня закрытия предыдущих торгов (было $24,88). Цены на нефть марки WTI выросли еще сильнее, на пике стоимость барреля поднималась до $25,66, что примерно на 23,2% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Московская биржа закончила последний день недели в легком плюсе: индекс РТС вырос на 2,39%, индекс Московской биржи поднялся на 3,46%. Курс доллара составил 70,76 рубля, а европейская валюта торговалась по 84,90 рубля.

Сечин заявил о раскачивающих рынок нефти факторах
Экономика

Глава «Роснефти» Игорь Сечин после того, как 18 марта стоимость барреля Brent впервые с 2003 года упала ниже $25, заявил, что колебания стоимости углеводородного сырья происходят под влиянием политических факторов. По его словам, именно они раскачивают ситуацию. «Мы видим вмешательство ряда политических факторов, а не экономики. Кто-то будет наращивать сокращение, кто-то будет увеличивать, наоборот, добычу. И это все раскачивает», — сказал Сечин. Глава «Роснефти» отметил, что российские нефтяники «в отличие от некоторых» не занимаются демпингом на мировом рынке.

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: нефть
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