«Аэрофлот» назвал странными обвинения ФАС из-за цен на билеты

В авиакомпании заверили, что не повышали цен на билеты на рейсы, которыми из других стран возвращаются россияне, которых застала там пандемия коронавирусной инфекции

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В компании «Аэрофлот» назвали странными претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС), потребовавшей от авиакомпании незамедлительно устранить нарушения в сфере политики установки цен на билеты. В ФАС назвали неправомерной попытку заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации из-за распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19.

«Аэрофлот» не предпринимал никаких действий, направленных на увеличение стоимости билетов. Подобные заявления в отношении компании, которая в течение двух недель круглосуточно занята эвакуацией граждан нашей страны из регионов со сложной эпидемиологической обстановкой, звучат как минимум странно», — заявила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова (сообщение поступило в РБК).

Она отметила, что на фоне нервной обстановки в СМИ и социальных сетях быстро распространяются информационные вбросы и слухи, в том числе и сообщения о повышении цен на билеты.

«Мы вместе с представителями СМИ вчера разобрали несколько кейсов из социальных сетей с обвинением в якобы имеющем место завышении цен, вместе проверили буквально под камеру цены на заявленные перелеты на сайте «Аэрофлота». Фактическая цена в некоторых случаях в десять раз ниже», — сказала Спивакова, рекомендовав клиентам всегда проверять цену билетов на официальном сайте «Аэрофлота».