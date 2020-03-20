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Пандемия коронавируса ,  
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«Аэрофлот» назвал странными обвинения ФАС из-за цен на билеты

В авиакомпании заверили, что не повышали цен на билеты на рейсы, которыми из других стран возвращаются россияне, которых застала там пандемия коронавирусной инфекции
Аэрофлот AFLT ₽58,62 +3,39% Купить
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В компании «Аэрофлот» назвали странными претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС), потребовавшей от авиакомпании незамедлительно устранить нарушения в сфере политики установки цен на билеты. В ФАС назвали неправомерной попытку заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации из-за распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19.

«Аэрофлот» не предпринимал никаких действий, направленных на увеличение стоимости билетов. Подобные заявления в отношении компании, которая в течение двух недель круглосуточно занята эвакуацией граждан нашей страны из регионов со сложной эпидемиологической обстановкой, звучат как минимум странно», — заявила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова (сообщение поступило в РБК).

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Она отметила, что на фоне нервной обстановки в СМИ и социальных сетях быстро распространяются информационные вбросы и слухи, в том числе и сообщения о повышении цен на билеты.

«Мы вместе с представителями СМИ вчера разобрали несколько кейсов из социальных сетей с обвинением в якобы имеющем место завышении цен, вместе проверили буквально под камеру цены на заявленные перелеты на сайте «Аэрофлота». Фактическая цена в некоторых случаях в десять раз ниже», — сказала Спивакова, рекомендовав клиентам всегда проверять цену билетов на официальном сайте «Аэрофлота».

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15 марта «Аэрофлот» сообщил об организации специальных рейсов, которыми из разных городов Европы будут доставляться в Россию пассажиры компании, лишившиеся возможности вернуться в ранее запланированные сроки из-за пандемии COVID-19 и прекращения регулярного авиасообщения. Однако за границей остались не только пассажиры «Аэрофлота» (клиентам других авиакомпаний рекомендуют переоформлять билеты на «Аэрофлот»): в тяжелой ситуации оказались, например, туристы, у которых отменили стыковочные рейсы.

Опрошенные РБК путешественники жаловались, в частности, на высокие цены на билеты на рейсы «Аэрофлота», называя их неподъемными.

Авторы: Мария Кокорева, Евгений Калюков
Теги: «Аэрофлот», ФАС
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«Аэрофлот» организует рейсы в Европу для возвращения россиян
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