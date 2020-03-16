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«Аэрофлот» предложил сотрудникам уйти в отпуска из-за коронавируса

«Аэрофлот» сообщил, что испытывает «колоссальное финансовое давление» из-за ситуации с коронавирусом. Работникам предлагают уходить в отпуска, часть офисов продаж временно закрываются
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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Работникам «Аэрофлота», у которых есть неиспользованные отпуска, предложено уйти на отдых сейчас. Об этом сообщила РБК Юлия Спивакова, пресс-секретарь авиакомпании.

«Конечно, мы ощущаем колоссальное давление, прежде всего финансовое, в связи с запретами перелетов, отменой рейсов, снижением спроса. Сотрудникам, у которых есть значительные неиспользованные отпуска, предложено ими воспользоваться, и многие, нужно сказать, откликнулись на это предложение», — сказала она.

По ее словам, одной из самых важных задач компании в сложившихся условиях является сохранение коллектива, поскольку подготовка многих специалистов является высокостоящей и занимает много времени.

Официальный представитель авиакомпании Михаил Демин также сообщил ТАСС, что компания получила несколько тысяч обращений по возврату средств за вынужденно отмененные рейсы. Сотрудники заняты перебронированием билетов для срочного возврата граждан из стран, с которыми, по решению властей, прекращено авиасообщение. Два офиса продаж «Аэрофлота» в Москве будут временно закрыты, их сотрудники займутся оформлением билетов для возвращающихся граждан, передает «Интерфакс».

Меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное
Общество

Из-за коронавируса «Аэрофлот» уже сократил программу полетов в ряд стран. Авиакомпания прекратила выполнение рейсов в 13 европейских городов, в числе которых Франкфурт, Барселона, Прага и Осло. На некоторых направлениях ограничения введены пока лишь до 21 марта, но окончательно вернуть все рейсы в программу авиакомпания обещает лишь 30 апреля.

Из-за эпидемиологической ситуации ранее «Аэрофлот» уже был вынужден перенести открытие второго базового транспортного хаба, который планируется создать в Красноярске. Красноярский аэропорт должен стать вторым базовым для авиакомпании после московского Шереметьево. Он должен был заработать в этом качестве 29 марта, но теперь «Аэрофлот» рассчитывает запустить его лишь летом 2020 года.

«Аэрофлот» сократит рейсы в Европу из-за коронавируса
Бизнес

Общие потери перевозчиков из-за сокращения полетов по вине коронавируса источники РБК и эксперты оценивают в 70–100 млрд руб. в 2020 году. Европейские страны, в которые были приостановлены полеты, входят в число самых популярных у российских туристов и высокомаржинальных для перевозчиков.

Авторы: Мария Кокорева, Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, «Аэрофлот»
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