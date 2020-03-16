«Аэрофлот» предложил сотрудникам уйти в отпуска из-за коронавируса

«Аэрофлот» сообщил, что испытывает «колоссальное финансовое давление» из-за ситуации с коронавирусом. Работникам предлагают уходить в отпуска, часть офисов продаж временно закрываются

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Работникам «Аэрофлота», у которых есть неиспользованные отпуска, предложено уйти на отдых сейчас. Об этом сообщила РБК Юлия Спивакова, пресс-секретарь авиакомпании.

«Конечно, мы ощущаем колоссальное давление, прежде всего финансовое, в связи с запретами перелетов, отменой рейсов, снижением спроса. Сотрудникам, у которых есть значительные неиспользованные отпуска, предложено ими воспользоваться, и многие, нужно сказать, откликнулись на это предложение», — сказала она.

По ее словам, одной из самых важных задач компании в сложившихся условиях является сохранение коллектива, поскольку подготовка многих специалистов является высокостоящей и занимает много времени.

Официальный представитель авиакомпании Михаил Демин также сообщил ТАСС, что компания получила несколько тысяч обращений по возврату средств за вынужденно отмененные рейсы. Сотрудники заняты перебронированием билетов для срочного возврата граждан из стран, с которыми, по решению властей, прекращено авиасообщение. Два офиса продаж «Аэрофлота» в Москве будут временно закрыты, их сотрудники займутся оформлением билетов для возвращающихся граждан, передает «Интерфакс».