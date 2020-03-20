ФАС обвинила «Аэрофлот» в попытке заработать на оказавшихся в ЧС людях

В антимонопольной службе считают, что компания пытается заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации вследствие распространения коронавирусной инфекции

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от «Аэрофлота» незамедлительно устранить нарушения в сфере политики установки цен на билеты и обеспечить доступность рейсов. В сообщении ведомства указывается, что «Аэрофлот» занимает исключительное положение на рынке международных авиаперевозок, а фактически в сфере вывоза российских граждан из других стран во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«При наличии большого количества неиспользуемых воздушных судов попытка заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, неправомерна», — подчеркнули в ФАС.

В ведомстве отметили, что компенсация затрат авиакомпании на выполнение рейсов без пассажиров может быть обеспечена не за счет повышения цен на авиабилеты, но путем увеличения тарифов на аэронавигационное обслуживание для иностранных авиакомпаний на азиатском направлении.

РБК направил запрос представителю «Аэрофлота».

Накануне, 19 марта, авиакомпания заявила, что в социальных сетях и СМИ распространяются ложные сообщения о существенном росте стоимости билетов для россиян, планирующих срочное возвращение на родину из стран со сложной эпидемиологической обстановкой.