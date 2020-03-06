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СМИ узнали о желании «Мечела» получить за долю в Эльге 100 млрд руб.

Мечел MTLR ₽93,83 +1,55% Купить
Вид на Эльгинский разрез (Фото: Мечел / Facebook)

Компания «Мечел» попросила за 51% в Эльгинском месторождении 100 млрд руб., сообщил «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон возможной сделки, и подтвердил собеседник, знающий о подготовке сделки от трех ее участников.

Из этого следует, что весь проект может быть оценен в 196 млрд руб., а доля Газпромбанка, владеющего 49% в нем, — в 96 млрд руб. Сумма рассчитана исходя из долга по проекту перед Газпромбанком.

Как пояснял источник РБК, близкий к сделке, стороны не могут договориться из-за разной оценки проекта: гендиректор «Мечела» Игорь Зюзин хочет за свою долю значительно больше суммы, за которую Газпромбанк купил 49% в проекте в 2016 году (34,4 млрд руб.).

В Газпромбанке и ВТБ отказались от комментариев изданию. В «Мечеле», а также компании «А-Проперти» сооснователя оператора Yota Альберта Авдоляна отказались от комментариев РБК.

«А-Проперти» предлагала Газпромбанку за 34% Эльги 31,2 млрд руб., рассказывал РБК источник, близкий к одной из сторон переговоров. Ещё 15% компания была готова выкупить по той же оценка — за 13,8 млрд руб. Таким образом, пакет Газпромбанка (49%) целиком она планировала приобрести за 45 млрд руб., а весь проект оценивала в 92 млрд руб.

Материал дополняется.

Автор: Виктория Полякова
Теги: «Мечел», «Эльгауголь»
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