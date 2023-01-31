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Германия впервые за шесть лет опередила Россию по числу туристов в Турции

Россия впервые с 2017 года уступила Германии лидерство по числу туристов в Турции
Поток россиян в Турцию в 2022 году вырос к предыдущему году, но Россия впервые с 2017-го уступила лидерство на этом рынке Германии. Курорты Антальи интересовали россиян меньше, но за год заметно увеличилось число поездок в Стамбул
Фото: Chris McGrath/Getty Images
Фото: Chris McGrath/Getty Images

В январе—декабре 2022 года Турцию посетили 5,2 млн россиян, что на 11,5% больше уровня 2021 года, следует из предварительных данных турецкого Министерства культуры и туризма. Но, несмотря на рост потока, по итогам года Россия оказалась на втором месте среди стран, чьи граждане чаще всего посещали Турцию. Лидером по числу поездок в эту страну в 2022 году стала Германия, откуда приехали 5,7 млн человек. В пятерку крупнейших стран по числу туристов в Турции вошли также Великобритания (3,4 млн человек), Болгария (2,9 млн) и Иран (2,3 млн).

Для российских туристов Турция — основное направление пляжного отдыха за рубежом. До этого Россия как минимум с 2017 года лидировала по числу туристов на турецких курортах. Резкий спад турпотока был в 2016 году, после того как в ноябре 2015 года на границе с Сирией турецкие военные сбили российский штурмовик Су-24. Тогда в конце ноября 2015 года президент Владимир Путин запретил продажу туров и чартерные рейсы на турецкие курорты. Ограничения на продажу организованных туров сняли в конце июня 2016 года, а запрет на чартерные полеты отменили только в конце августа. Несколько месяцев запрета организованного туризма сильно отразились на статистике: по итогам 2016 года турпоток из России в Турцию рухнул на 76,2% относительно предыдущего года — в стране побывали всего 866,3 тыс. россиян.

Но уже в 2017 году Россия восстановила лидерство на турецких курортах: за тот год страну посетили 4,7 млн россиян (на их долю пришлось 14,6% турпотока). Даже в пандемию, когда из-за антиковидных мер международные поездки были ограничены, Россия оставалась для Турции крупнейшим рынком въездного туризма: в 2020 году на турецких курортах отдохнули 2,1 млн россиян, в 2021 году — 4,7 млн.

В 2022 году поездки россиян за рубеж ограничили введенные в ответ на специальную военную операцию на Украине западные санкции. В конце февраля — начале марта страны ЕС и США закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, также ЕС запретил продажу российским авиакомпаниям воздушных судов и запчастей к ним, был введен запрет на страхование российских самолетов. В марте платежные системы Visa и Mastercard приостановили деятельность в России и выпущенные, ими российские карты перестали работать за границей, в иностранных интернет-магазинах, а также Apple Pay и Google Pay.

Турция стала одной из немногих популярных у путешественников стран, которые в 2022 году сохранили с Россией прямое авиасообщение. Больше всего россиян в течение одного месяца в прошлом году посетило Турцию в сентябре — 860,7 тыс. человек. В Ассоциации туроператоров России отмечают, что на курортах Антальи в 2022 году количество россиян уменьшилось на 15,4% по сравнению с предыдущим годом (там отдохнули около 3 млн туристов из России). Зато заметно вырос поток россиян в Стамбуле, опередив даже показатели, которые были до пандемии: только за январь—ноябрь 2022 года там побывали 1,3 млн россиян — на 76% больше, чем за тот же период 2021 года (747,3 тыс.), и на 82% больше, чем в 2019-м (721,7 тыс.).

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Туристы из Германии едут в Турцию в «обычном режиме», а вот поток россиян в этом году пострадал в том числе на фоне дефицита перевозки, ограничений на работу ключевых аэропортов юга России, а также роста цен на авиабилеты, отмечает вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, если в 2021 году перелет из европейской части России в Турцию стоил в среднем €170–200, то, к примеру, в мае 2022-го он подорожал до €350. В первые месяцы года продажи путевок в Турцию шли неплохо, но после начала специальной военной операции на Украине в марте—апреле произошел резкий провал. Восстановление спроса наблюдалось в августе—сентябре, тогда же авиакомпаниям удалось нарастить перевозки на турецком направлении, но после объявления в России частичной мобилизации у турфирм вновь произошел спад продаж, продолжает Мкртчян. Популярность Стамбула, по словам эксперта, выросла из-за того, что многие россияне использовали его как транзитный пункт для поездок в Европу и другие страны, с которыми оказалось прервано прямое авиасообщение. На предстоящий год продажи туров в Турцию идут хорошо, и при стабильной геополитической обстановке россияне в 2023 году вновь могут выйти на первое место среди туристов на турецких курортах, ожидает собеседник РБК.

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Елена Сухорукова Елена Сухорукова
российские туристы туризм Турция отдых статистика
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