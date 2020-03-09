Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 67,52 (+1,33) Quote, 06 мар, 14:01
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 75,84 (+2,16) Quote, 06 мар, 14:01
ВОЗ сообщила об обнаружении коронавируса в более чем 100 странах Общество, 11:02 Курс доллара превысил 75 рублей Финансы, 10:43 Власти Китая сообщили о 22 оставшихся под завалами рухнувшего отеля Общество, 10:34 Аналитик Fitch сообщил об угрозе девальвации в России из-за цен на нефть Экономика, 10:15 Как глупые решения отвернули застройщиков от «умного» дома Pro, 10:12 В Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25 Экономика, 10:07 Какие технологии помогут прокормить 10 миллиардов человек РБК и Россельхозбанк, 10:03 Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса Бизнес, 10:01 Депутат Рады заявил о планах приехать на Парад Победы в Москву Политика, 09:55 Спецрейс привез во Владивосток иностранных дипломатов из КНДР Общество, 09:49 Минфин после обвала цен на нефть объявил о продаже валюты Финансы, 09:41 ЦБ отказался от закупок иностранной валюты из-за скачков цен на нефть Экономика, 09:29 Кейс Arenadata: как ИТ-стартапу избежать проблем роста Pro, 09:13 Цены на нефть за ночь упали на $14 за баррель Экономика, 09:13
Вирус из Китая ,  
0 

Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса

Отсутствие китайских туристов, вызванное коронавирусом, начинают замечать все большее число участников российской сферы торговли и досуга. Объем трат китайцев в России в феврале упал на 40–80%, говорят эквайеры Alipay и WeChat
Фото: АГН «Москва»

Значительное негативное влияние коронавируса и запрет организованных поездок из КНР продолжают оказывать давление на российский бизнес, отмечают опрошенные РБК российские банки и платежные компании, работающие с китайскими платежными системами как эквайеры.

Снижение количества и объемов транзакций наблюдается в пятерке популярных сегментов потребительского рынка, где значимое количество покупок совершают туристы: фаст-фуде, супермаркетах, ресторанах, отелях и бутиках, отмечает директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова.

По данным банка, наблюдалась следующая динамика «китайских» транзакций:

  • в феврале 2020 года количество платежей через систему Alipay (работает только для нерезидентов России) рухнуло на 84% год к году, а сумма платежей за тот же период упала на 82%. В январе число платежей снизилось на 31,2%;
  • количество и объемы транзакций в китайской платежной системе Union Pay (иностранные карты) снизились на 75 и 74% год к году соответственно;
  • количество платежей через кошелек WeChat Pay в феврале 2020 года к январю 2020 года снизилось на 73%, а сумма платежей — на 72% (годовых сравнительных данных нет, потому что сервис начал работать в России только в феврале 2019 года).

Янтарь оказался самым востребованным товаром у китайских туристов
Бизнес

Тенденцию снижения в России количества платежей через системы, которыми пользуются преимущественно жители КНР, подтверждают и в банке ВТБ. Число платежей по картам китайских банков на территории РФ, а также в сервисе Alipay в январе—феврале 2020 года снизилось на 40% по сравнению со средними показателями 2019 года, сообщили РБК в пресс-службе банка. Еще в январе банк называл снижение платежей «незначительным». Денежные объемы трат китайцев в России банки не раскрывают.

Как отмечает представитель эквайера Alipay и WeChat в России ГК «МОБИ.Деньги» (обслуживает, в частности, сети «Дикси», «Виктория», «Лента», «Самбери», Burger King и др.), заметное снижение числа транзакций в основном коснулось туристических зон: например, в сфере ретейла такое снижение составило около 40%. «При этом платежная активность граждан Китая, проживающих на территории России, не только не падает, но у некоторых наших клиентов продолжает устойчивый рост», — рассказал представитель «МОБИ.Деньги».

В Сбербанке от комментариев отказались. В Газпромбанке на запрос РБК на момент публикации не ответили.

Перспективы туристской отрасли

С 20 февраля Россия закрыла границу для граждан КНР. Основной туристический поток из Китая — 75% от всех туристов — обычно приходится на сезон с поздней весны до ранней осени. По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), с января по май ежемесячно приезжали около 40 тыс. туристов. Всего в 2019-м в Россию приехали 1,5 млн туристов из Китая, свидетельствуют данные ассоциации, в 2020 году аналитики ожидали прироста числа туристов из КНР как минимум на 10%.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 8 марта
Общество

В АТОР ранее подсчитали, что только за февраль—март туроператоры потеряют 2,8 млрд руб., а если туристы из Китая не приедут и летом, то более 30 млрд руб.

Серьезность будущих потерь российского бизнеса Александр Агамов, исполнительный директор ассоциации «Мир без границ», занимающейся развитием российско-китайского туризма, не берется прогнозировать. «Участники рынка пока смотрят не далее чем в горизонте трех-четырех месяцев. Тяжелее всех, разумеется, придется тем компаниям, которые ранее не диверсифицировали свой бизнес и деятельность которых намертво связана с китайскими туристами», — говорит он. Но после того как запреты на въезд будут сняты, Китай останется крупным донором российского и мирового туризма, и игрокам рынка нужно быть готовыми к «рестарту», уверен Агамов.

Снижение туристических потоков, вызванное ограничительными мерами из-за коронавируса, уже негативно сказалось на заработках небольших отелей. По данным ИТ-компании «Эвотор», средний оборот мини-отелей в Москве в январе 2020 года снизился на 18%, а в феврале — на 16% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, в Санкт-Петербурге в январе 2020 года он упал на 41%, в феврале — на 33%. В то же время выручка мини-отелей в среднем по России за январь—февраль 2020 года осталась на уровне прошлого года, отметили специалисты «Эвотора».

Экспорт Китая упал на 17% с начала года из-за коронавируса
Политика

Шопинг и культурный досуг китайских туристов

Особенность китайского туристического потока в том, что жители КНР в основном въезжают в Россию в составе организованных групп: группы от пяти человек пускают без виз, и на них приходится 80% китайских туристов. Чаще всего в составе больших групп туристы посещают культурные заведения и приезжают на шопинг в торговые центры и бутики.

Премиальный сегмент розницы ощутил изменения потребительского трафика: Shopping Index консалтинговой компании Watcom (учитывает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади и отражает активность потребителей в торговых комплексах) снизился на 3%. Но, как поясняет президент Watcom Роман Скороходов, февраль не время массового шопинга для китайских туристов. «Обычно потребители из КНР устремляются в Россию за новогодними распродажами», — объясняет он.

Сотрудник компании, работающей в российском люксовом сегменте розницы, сообщил, что снижение китайских трат заметно игрокам, все продажи «люкса» в феврале «были не на высоте».

«Безусловно, в условиях закрытия границ сначала для китайских тургрупп, а потом и для индивидуальных туристов из Китая мы не могли не заметить снижения туристического потока в ЦУМе», — сообщил РБК представитель Mercury, которая управляет премиальными ЦУМом и петербургским ДЛТ. Ранее компания сообщала, что доля покупателей из Китая от общего числа клиентов ЦУМа составляет 7%, а у петербургского ДЛТ — 17%. В то же время, по словам представителя компании, рост числа китайских покупателей традиционно начинается с мая, а пик приходится на летние месяцы, поэтому сейчас делать прогнозы по продажам преждевременно. Стратегическим приоритетом для ЦУМа являются «постоянные клиенты из России и стран ближнего зарубежья — именно на них с начала года направлены промоакции и вся коммуникация по широкому ассортименту ЦУМа и европейскому уровню цен», добавил он.

Представитель Aizel, продающей ведущие мировые бренды, сообщил, что основной потребительский трафик в бутике компании — это российские и европейские клиенты, отдельные представители КНР посещают его, но в меньшей степени, чем крупные торговые центры. В Bosco di Ciliegi (управляет, в частности, ГУМом) на запрос РБК не ответили.

О сокращении посещений в середине февраля сообщал один из самых популярных у китайских туристов музейных комплексов России — «Царское Село», поток туристов из Китая в Екатерининский дворец почти прекратился. «Немного сократился» поток туристов в «Эрмитаж», отметил 5 марта директор музея Михаил Пиотровский. «Китайских туристов мы не считаем. Количество туристов в целом падает, примерно сейчас на 8%. Теперь к нам не будут ездить еще и итальянцы», — сказал Пиотровский (цитата по «Интерфаксу»). Однако пока музей не будет отказываться от планов по проведению весной 2020 года выставок китайского искусства и молодых корейских художников.

Авторы: Анна Левинская, Евгения Чернышова
При участии: Елизавета Ефимович
Теги: китайские туристы, торговые центры, покупки
Материалы по теме
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 8 марта
Общество
Туроператоры предупредили о 25% спаде продаж туров из-за вируса и Идлиба
Общество
Туроператоры попросили у Мишустина 600 млн руб. на убытки от коронавируса
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter