Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса

Отсутствие китайских туристов, вызванное коронавирусом, начинают замечать все большее число участников российской сферы торговли и досуга. Объем трат китайцев в России в феврале упал на 40–80%, говорят эквайеры Alipay и WeChat

Фото: АГН «Москва»

Значительное негативное влияние коронавируса и запрет организованных поездок из КНР продолжают оказывать давление на российский бизнес, отмечают опрошенные РБК российские банки и платежные компании, работающие с китайскими платежными системами как эквайеры.

Снижение количества и объемов транзакций наблюдается в пятерке популярных сегментов потребительского рынка, где значимое количество покупок совершают туристы: фаст-фуде, супермаркетах, ресторанах, отелях и бутиках, отмечает директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова.

По данным банка, наблюдалась следующая динамика «китайских» транзакций:

в феврале 2020 года количество платежей через систему Alipay (работает только для нерезидентов России) рухнуло на 84% год к году, а сумма платежей за тот же период упала на 82%. В январе число платежей снизилось на 31,2%;

количество и объемы транзакций в китайской платежной системе Union Pay (иностранные карты) снизились на 75 и 74% год к году соответственно;

количество платежей через кошелек WeChat Pay в феврале 2020 года к январю 2020 года снизилось на 73%, а сумма платежей — на 72% (годовых сравнительных данных нет, потому что сервис начал работать в России только в феврале 2019 года).

Тенденцию снижения в России количества платежей через системы, которыми пользуются преимущественно жители КНР, подтверждают и в банке ВТБ. Число платежей по картам китайских банков на территории РФ, а также в сервисе Alipay в январе—феврале 2020 года снизилось на 40% по сравнению со средними показателями 2019 года, сообщили РБК в пресс-службе банка. Еще в январе банк называл снижение платежей «незначительным». Денежные объемы трат китайцев в России банки не раскрывают.

Как отмечает представитель эквайера Alipay и WeChat в России ГК «МОБИ.Деньги» (обслуживает, в частности, сети «Дикси», «Виктория», «Лента», «Самбери», Burger King и др.), заметное снижение числа транзакций в основном коснулось туристических зон: например, в сфере ретейла такое снижение составило около 40%. «При этом платежная активность граждан Китая, проживающих на территории России, не только не падает, но у некоторых наших клиентов продолжает устойчивый рост», — рассказал представитель «МОБИ.Деньги».

В Сбербанке от комментариев отказались. В Газпромбанке на запрос РБК на момент публикации не ответили.

Перспективы туристской отрасли

С 20 февраля Россия закрыла границу для граждан КНР. Основной туристический поток из Китая — 75% от всех туристов — обычно приходится на сезон с поздней весны до ранней осени. По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), с января по май ежемесячно приезжали около 40 тыс. туристов. Всего в 2019-м в Россию приехали 1,5 млн туристов из Китая, свидетельствуют данные ассоциации, в 2020 году аналитики ожидали прироста числа туристов из КНР как минимум на 10%.

В АТОР ранее подсчитали, что только за февраль—март туроператоры потеряют 2,8 млрд руб., а если туристы из Китая не приедут и летом, то более 30 млрд руб.

Серьезность будущих потерь российского бизнеса Александр Агамов, исполнительный директор ассоциации «Мир без границ», занимающейся развитием российско-китайского туризма, не берется прогнозировать. «Участники рынка пока смотрят не далее чем в горизонте трех-четырех месяцев. Тяжелее всех, разумеется, придется тем компаниям, которые ранее не диверсифицировали свой бизнес и деятельность которых намертво связана с китайскими туристами», — говорит он. Но после того как запреты на въезд будут сняты, Китай останется крупным донором российского и мирового туризма, и игрокам рынка нужно быть готовыми к «рестарту», уверен Агамов.

Снижение туристических потоков, вызванное ограничительными мерами из-за коронавируса, уже негативно сказалось на заработках небольших отелей. По данным ИТ-компании «Эвотор», средний оборот мини-отелей в Москве в январе 2020 года снизился на 18%, а в феврале — на 16% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, в Санкт-Петербурге в январе 2020 года он упал на 41%, в феврале — на 33%. В то же время выручка мини-отелей в среднем по России за январь—февраль 2020 года осталась на уровне прошлого года, отметили специалисты «Эвотора».

Шопинг и культурный досуг китайских туристов

Особенность китайского туристического потока в том, что жители КНР в основном въезжают в Россию в составе организованных групп: группы от пяти человек пускают без виз, и на них приходится 80% китайских туристов. Чаще всего в составе больших групп туристы посещают культурные заведения и приезжают на шопинг в торговые центры и бутики.

Премиальный сегмент розницы ощутил изменения потребительского трафика: Shopping Index консалтинговой компании Watcom (учитывает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади и отражает активность потребителей в торговых комплексах) снизился на 3%. Но, как поясняет президент Watcom Роман Скороходов, февраль не время массового шопинга для китайских туристов. «Обычно потребители из КНР устремляются в Россию за новогодними распродажами», — объясняет он.

Сотрудник компании, работающей в российском люксовом сегменте розницы, сообщил, что снижение китайских трат заметно игрокам, все продажи «люкса» в феврале «были не на высоте».

«Безусловно, в условиях закрытия границ сначала для китайских тургрупп, а потом и для индивидуальных туристов из Китая мы не могли не заметить снижения туристического потока в ЦУМе», — сообщил РБК представитель Mercury, которая управляет премиальными ЦУМом и петербургским ДЛТ. Ранее компания сообщала, что доля покупателей из Китая от общего числа клиентов ЦУМа составляет 7%, а у петербургского ДЛТ — 17%. В то же время, по словам представителя компании, рост числа китайских покупателей традиционно начинается с мая, а пик приходится на летние месяцы, поэтому сейчас делать прогнозы по продажам преждевременно. Стратегическим приоритетом для ЦУМа являются «постоянные клиенты из России и стран ближнего зарубежья — именно на них с начала года направлены промоакции и вся коммуникация по широкому ассортименту ЦУМа и европейскому уровню цен», добавил он.

Представитель Aizel, продающей ведущие мировые бренды, сообщил, что основной потребительский трафик в бутике компании — это российские и европейские клиенты, отдельные представители КНР посещают его, но в меньшей степени, чем крупные торговые центры. В Bosco di Ciliegi (управляет, в частности, ГУМом) на запрос РБК не ответили.

О сокращении посещений в середине февраля сообщал один из самых популярных у китайских туристов музейных комплексов России — «Царское Село», поток туристов из Китая в Екатерининский дворец почти прекратился. «Немного сократился» поток туристов в «Эрмитаж», отметил 5 марта директор музея Михаил Пиотровский. «Китайских туристов мы не считаем. Количество туристов в целом падает, примерно сейчас на 8%. Теперь к нам не будут ездить еще и итальянцы», — сказал Пиотровский (цитата по «Интерфаксу»). Однако пока музей не будет отказываться от планов по проведению весной 2020 года выставок китайского искусства и молодых корейских художников.