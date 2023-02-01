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В Росавиации сообщили об «очистке» 180 самолетов от западной регистрации

Росавиация: более 180 импортных самолетов сняты с регистрации на Бермудах и в Ирландии
После введения западных санкций более 180 импортных самолетов российских авиакомпаний сняты с регистрации на Бермудах и в Ирландии. Эта работа продолжается, заявил в интервью РБК руководитель Росавиации Александр Нерадько
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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

После введения западных санкций против авиаотрасли России более 180 самолетов иностранного производства, которые эксплуатируют российские авиакомпании, сняты с регистрации на Бермудах и в Ирландии. Об этом в интервью РБК рассказал руководитель Росавиации Александр Нерадько.

По его словам, работа по избавлению самолетов от так называемой двойной регистрации (воздушное судно находится в реестрах двух государств) продолжится. «Авиакомпании работают в этом направлении. Со стороны российских компаний имеется заинтересованность ускорить процесс. Но диалог в некоторых случаях достаточно сложный», — сказал чиновник.

До начала военной операции на Украине, из-за которой были введены санкции, включая запрет на поставку в Россию авиазапчастей и полеты в Евросоюз, российские перевозчики эксплуатировали около 800 воздушных судов (преимущественно Airbus и Boeing), зарегистрированных за рубежом: 768 самолетов — на Бермудах, 37 — в Ирландии. Но в середине марта 2022 года авиационные власти этих двух стран приостановили сертификаты летной годности воздушных судов российских перевозчиков. После этого президент Владимир Путин разрешил регистрировать в России права на иностранные самолеты в лизинге. Благодаря этому и другим решениям властей перевозчики стали переводить в российский реестр воздушные суда, чтобы минимизировать риски их ареста за границей. Но из-за этого самолеты оказались зарегистрированы в реестрах сразу нескольких стран: власти Бермуд и Ирландии отказались автоматически исключать из своих реестров. Двойная регистрация запрещена международными правилам, поэтому многие страны, включая Турцию, отказались обслуживать рейсы с такими судами, включая транзитные рейсы.

Сразу после введения санкций Росавиация «неоднократно» пыталась установить контакты с бермудскими и ирландскими коллегами, но они «приняли политические решения, идущие вразрез с международной практикой», рассказывает Нерадько. «Ввели ограничения без обсуждения и продолжают пока оставаться на таких позициях, — добавляет он. — Поэтому здесь сейчас работает экономика. Если лизингодатели идут на решение о снятии с регистрации, то администрациям Бермуд и Ирландии не остается ничего, как следовать решению лизингодателя». То есть если лизингодатели настаивают на снятии самолетов российских авиакомпании с регистрации, то власти этих двух стран должны их выполнить.

По словам Нерадько, всего за прошлый год Росавиация проверила техническое состояние 647 воздушных судов, которые были зарегистрированы в российском реестре, почти на 600 из них выданы сертификаты летной годности. «Оставшаяся часть воздушных судов находится в неисправном состоянии, на техобслуживании и текущем ремонте. На них будут выданы сертификаты после того, как будет подтверждено техническое состояние», — сказал чиновник. По его мнению, российские специалисты способны контролировать поддержание летной годности самолетов иностранного производства, так как говорят и читают на английском языке, понимают техническую литературу. «В авиационном ведомстве Бермуд контролем за летной годностью самолетов занимались не более 20 человек. Это в разы меньше по сравнению с инженерными кадрами Росавиации и ее территориальных органов», — отметил глава ведомства.

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Артём Кореняко Артём Кореняко
Росавиация самолет пассажирские перевозки регистрация
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
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