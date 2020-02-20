Forbes назвал самые дорогие компании Рунета

Первое место в рейтинге занял «Яндекс», стоимость которого составила $14,6 млрд. В тройку лидеров также вошли Mail.ru Group и Avito

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Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Топ-20, как и в прошлом году, возглавил «Яндекс». Стоимость основанного Аркадием Воложем холдинга составила $14,6 млрд (в прошлом году — $10,7 млрд).

После того как в Госдуму внесли законопроект о значимых интернет-ресурсах, «Яндекс» решил поменять структуру управления, сделав ее приемлемой для компании и российских властей. В прошлом году «Яндекс» приобрел сервис TheQuestion, а также сервис онлайн-бронирования ресторанов и услуг Bookform, напоминает журнал.

На второе место Forbes поместил Mail.ru Group, ее стоимость оценивается в $5,3 млрд. В прошлом году компания купила 60,33% образовательной платформы Skillbox и 11,7% компании «Алгоритмика», а также создала вместе со Сбербанком совместное предприятие в сфере транспорта и еды. Помимо этого, компания получила 15% в совместном предприятии с Alibaba Group, «МегаФоном» и Российском фондом прямых инвестиций в сфере электронной коммерции AliExpress Russia.

Третью строку рейтинга занял сайт бесплатных объявлений Avito ($3,9 млрд). Как отмечает Forbes со ссылкой на сервис «Яндекс. Радар», в 2019 году его аудитория превысила 47 млн человек в месяц.