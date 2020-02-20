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Forbes назвал самые дорогие компании Рунета

Первое место в рейтинге занял «Яндекс», стоимость которого составила $14,6 млрд. В тройку лидеров также вошли Mail.ru Group и Avito
Яндекс YNDX ₽2 974,2 +0,72% Купить
Alibaba BABA $221,98 -0,05% Купить
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Топ-20, как и в прошлом году, возглавил «Яндекс». Стоимость основанного Аркадием Воложем холдинга составила $14,6 млрд (в прошлом году — $10,7 млрд).

После того как в Госдуму внесли законопроект о значимых интернет-ресурсах, «Яндекс» решил поменять структуру управления, сделав ее приемлемой для компании и российских властей. В прошлом году «Яндекс» приобрел сервис TheQuestion, а также сервис онлайн-бронирования ресторанов и услуг Bookform, напоминает журнал.

На второе место Forbes поместил Mail.ru Group, ее стоимость оценивается в $5,3 млрд. В прошлом году компания купила 60,33% образовательной платформы Skillbox и 11,7% компании «Алгоритмика», а также создала вместе со Сбербанком совместное предприятие в сфере транспорта и еды. Помимо этого, компания получила 15% в совместном предприятии с Alibaba Group, «МегаФоном» и Российском фондом прямых инвестиций в сфере электронной коммерции AliExpress Russia.

Третью строку рейтинга занял сайт бесплатных объявлений Avito ($3,9 млрд). Как отмечает Forbes со ссылкой на сервис «Яндекс. Радар», в 2019 году его аудитория превысила 47 млн человек в месяц.

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На четвертое место эксперты поместили платежный сервис Qiwi ($1,16 млрд), на пятое — сайт по поиску работы HeadHunter ($1,15 млрд). В 2019 году компания разместила акции на бирже NASDAQ, ее капитализация превысила $1 млрд.

В топ-10 также вошли сервис геолокации 2GIS ($320 млн), Rambler Group ($305 млн), онлайн-кинотеатр ivi ($255 млн), сервис онлайн-рекрутинга и образования Eruditor Group ($225 млн) и сервис для поиска и бронирования авиабилетов Aviasales ($180 млн).

Журнал также опубликовал первый рейтинг крупнейших продавцов товаров и услуг в Рунете. Список состоит из десяти позиций, в него вошли компании, товары и услуги которых существуют и оказываются вне Сети, но интернет стал для них важным каналом продаж. В рейтинге приведена выручка без НДС или оборот за вычетом возвратов.

Первое место в нем занял онлайн-ретейлер Wildberries с выручкой от онлайн-продаж в 223,5 млрд руб. На второе место эксперты поместили группу «Аэрофлот», собственные онлайн-продажи которой выросли за пять лет в 2,5 раза, до 221 млрд руб. На третьем месте оказался онлайн-гипермаркет AliExpress Russia с выручкой от продаж в интернете в 201,4 млрд руб. В топ-5 также вошли РЖД (выручка от онлайн-продаж — 172,2 млрд руб.) и M.Video-Eldorado Group (120 млрд руб.).

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Forbes, рейтинг
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