Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России

Хотя самые крупные по площади сельскохозяйственные владения - у «Мираторга», по стоимости земли компания заняла третье место. Всего 20 крупнейшим землевладельцев принадлежит почти 8 млн га территорий в России

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.

Расчет стоимости земли проходил на основе открытых данных о купле-продажи или средней кадастровой стоимости гектара, скорректированной на коэффициент 1,38, и аналитического отчета компании «Совэкон».

На первое место журнал поместил владения компании «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, созданной отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Площадь принадлежащих компании земель — 649 тыс. га, стоимость — 68,5 млрд руб. Земли расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и в Адыгее. В «Агрокомплекс» входят 60 предприятий, занимающиеся животноводством, садоводством и растениеводством.

На втором месте — агрохолдинг «Степь», основным владельцем которого является Владимир Евтушенков. Он владеет землей в трех регионах, общая площадь — 412 тыс. га. Ее стоимость журнал оценивает в 45,6 млрд руб. При оценке журнал учитывал земли производителя зерна и масличных культур RZ Agro (50% принадлежит «Степи»).

«Мираторг» Александра и Виктора Линников журнал расположил на третьем месте. Производителю мяса принадлежит 1 млн га земли в восьми регионах — компания стала лидером по площади в рейтинге — но она стоит только 45 млрд руб., так как цены земли в ЦФО ниже, пишет журнал. Крупнейшим владельцем аграрных земель «Мираторг» ранее признавала и консалтинговая компания BEFL.

Первую пятерку замыкают «Продимекс» Игоря Худокормова (892 тыс. га, 39,4 млрд руб.) и концерн «Покровский» Андрей Коровайко (240 тыс. га, 31,2 млрд руб.). В рейтинг также вошли земли «Русагро» (Вадим Мошкович, 7 место, 649 тыс. га, 27,7 млрд руб.), «Кубани» (Олег Дерипаска, 14 место, 112 тыс. га, 14,6 млрд руб.), «Агрогард» (Андрей Гурьев, 17 место, 155 тыс. га, 10,6 млрд руб.).

Совокупно участникам рейтинга принадлежит 7,87 млн га сельскохозяйственных земель, общую стоимость которых журнал оценил в 471,7 млрд руб.