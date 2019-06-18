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Бизнес ,  
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Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Хотя самые крупные по площади сельскохозяйственные владения - у «Мираторга», по стоимости земли компания заняла третье место. Всего 20 крупнейшим землевладельцев принадлежит почти 8 млн га территорий в России
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.

Расчет стоимости земли проходил на основе открытых данных о купле-продажи или средней кадастровой стоимости гектара, скорректированной на коэффициент 1,38, и аналитического отчета компании «Совэкон».

На первое место журнал поместил владения компании «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, созданной отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Площадь принадлежащих компании земель — 649 тыс. га, стоимость — 68,5 млрд руб. Земли расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и в Адыгее. В «Агрокомплекс» входят 60 предприятий, занимающиеся животноводством, садоводством и растениеводством.

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На втором месте — агрохолдинг «Степь», основным владельцем которого является Владимир Евтушенков. Он владеет землей в трех регионах, общая площадь — 412 тыс. га. Ее стоимость журнал оценивает в 45,6 млрд руб. При оценке журнал учитывал земли производителя зерна и масличных культур RZ Agro (50% принадлежит «Степи»).

«Мираторг» Александра и Виктора Линников журнал расположил на третьем месте. Производителю мяса принадлежит 1 млн га земли в восьми регионах — компания стала лидером по площади в рейтинге — но она стоит только 45 млрд руб., так как цены земли в ЦФО ниже, пишет журнал. Крупнейшим владельцем аграрных земель «Мираторг» ранее признавала и консалтинговая компания BEFL.

Первую пятерку замыкают «Продимекс» Игоря Худокормова (892 тыс. га, 39,4 млрд руб.) и концерн «Покровский» Андрей Коровайко (240 тыс. га, 31,2 млрд руб.). В рейтинг также вошли земли «Русагро» (Вадим Мошкович, 7 место, 649 тыс. га, 27,7 млрд руб.), «Кубани» (Олег Дерипаска, 14 место, 112 тыс. га, 14,6 млрд руб.), «Агрогард» (Андрей Гурьев, 17 место, 155 тыс. га, 10,6 млрд руб.).

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Совокупно участникам рейтинга принадлежит 7,87 млн га сельскохозяйственных земель, общую стоимость которых журнал оценил в 471,7 млрд руб.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: сельское хозяйство, Forbes, Агрохолдинг им. Н.И. Ткачева, «Мираторг»
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