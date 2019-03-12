«Яндекс» купил сервис TheQuestion

Российская компания «Яндекс» купила сервис вопросов и ответов ​TheQuestion, сообщив об этом в Twitter. Сумму сделки по приобретению TheQuestion в «Яндекс» отказались раскрыть.

В пресс-службе отметили, что сервис TheQuestion будет объединен с «Яндекс.Знатоки». «Руководитель им будет основательница TheQuestion Тоня Самсонова», — говорится в сообщении.

«Теперь миллионы пользователей Яндекса смогут обратиться к нашим экспертам и сами начнут отвечать на вопросы по темам, в которых разбираются», — приводятся в сообщении «Яндекса» слова Тони Самсоновой. «Пользователям очень нравятся быстрые ответы прямо в результатах поиска Яндекса и в диалогах с Алисой», — заявил руководитель Поиска Яндекса Андрей Стыскин. «TheQuestion в сочетании с нашими наработками и технологиями позволят людям получать ответы на самые разные вопросы», добавил он.

Сервис TheQuestion был запущен весной 2015 года. Согласно данным SimilarWeb, его ежемесячная аудитория составила 14 млн человек. Работа сервиса заключается в том, что любой человек может задать вопрос и получить на него ответ как от обычных пользователей, так и от профильных специалистов.