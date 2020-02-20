Силуанов предложил бизнесу направлять средства от льгот на инвестиции

Антон Силуанов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Министр финансов Антон Силуанов заявил о разработке нового подхода к льготам для бизнеса, в соответствии с которым дополнительные доходы компаний от выделенных государством льгот будут направляться не на дивиденды, а в инвестиции. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Именно этой задаче будет посвящен этот год — выстраиванию отношений с налогоплательщиками, с тем чтобы те ресурсы, которые получают налогоплательщики из-за преференций, предоставленных государством, направлялись не на дивиденды, а в экономику», — заявил министр финансов.

По его словам, новый подход разрабатывается вместе с Федеральной налоговой службой.

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