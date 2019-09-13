Льготы для нефтяников к 2033 году вырастут до 2,3 трлн руб.

Льготы для нефтяников к 2033 году вырастут до 2,3 трлн руб.

Минфин и Минэнерго признали, что нефтегазовые доходы бюджета будут снижаться независимо от налоговой политики: или из-за падения добычи, или из-за льгот для нефтяников. К 2033 году они удвоятся до 2,3 трлн руб.

Алексей Сазанов (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

К 2033 году доля льготируемой добычи нефти в России практически удвоится и составит 90%, выпадающие доходы бюджета вырастут до «астрономических» 2,3 трлн руб., заявил на Московском финансовом форуме директор налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. При этом льготы приводят к росту прибыльности компаний, но не к новым инвестициям, отметил он.

За последние четыре года объем льгот вырос с 460 млрд до 1 трлн руб., при этом инвестиции пяти крупнейших нефтяных компаний увеличились только на 11%, до 2 трлн руб. Нефтяники тратят деньги на выкуп акций, дивиденды, погашение кредитов, а не на новые проекты, перечислил Сазанов. Уровень инвестиций главным образом зависит от нефтяных котировок и геополитической ситуации, заключил чиновник. По словам Сазанова, для выпадающих доходов придется искать источники компенсации.

Минэнерго не согласно с тезисом Минфина о выпадающих доходах бюджета из-за льгот для нефтегазовой отрасли. Льготы в 1 трлн руб. для добычи (текущий уровень) принесли 85 млн т дополнительной добычи, «которой не было бы никогда», и 1,7 трлн руб. поступлений в бюджет, то есть полностью себя окупили, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин.

Но в целом Минэнерго солидарно с Минфином: к 2035 году доля льготируемой добычи вырастет до 79%, оценил Сорокин. Среднегодовой темп падения добычи без льгот составит 7%, а льготируемой добычи — 1%, рассказал замминистра.