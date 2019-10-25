Минфин разработал меры поддержки НПЗ после просьбы Грефа

Минфин предложил поддержать российские НПЗ субсидиями в обмен на инвестиции в модернизацию — они смогут получать до 200 млрд руб. в год. Но Антипинскому НПЗ и «Роснефти» можно также направлять эти средства и на добычу нефти

Фото: Николай Корчеков / Reuters

Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, которые позволят нефтяникам получать выплаты из бюджета в обмен на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). РБК ознакомился с копией документа, ее подлинность подтвердил человек, близкий к одному из профильных ведомств.

По словам представителя Минэнерго, сейчас параметры законопроекта, подготовленного Мифином, детально обсуждают с компаниями. Представитель Минфина не ответил на запрос РБК.

Эти поправки были подготовлены в ответ на просьбу главы Сбербанка Германа Грефа поддержать банкротящийся Антипинский НПЗ в Тюменской области, который банк получил весной 2019 года в рамках погашения задолженности на $3,2 млрд. Греф просил президента Владимира Путина увеличить для завода так называемый региональный коэффициент к обратному акцизу на нефть — это принесло бы НПЗ 12 млрд руб. в 2024 году. Но Минфин заявил, что вместо адресной льготы запустит общий механизм господдержки для модернизации российских заводов.

Инвестнадбавка на 200 млрд руб.

Минфин предлагает предоставить нефтеперерабатывающим заводам специальную инвестиционную надбавку, которая будет рассчитываться с учетом цен на нефть и курса доллара. Надбавка заметно повысит привлекательность инвестиций во вторичные процессы нефтепереработки и в зависимости от планов нефтяников может составить от 100 до 200 млрд руб. в год для всей отрасли, приводит расчет главный экономист Vygon Cоnsulting Сергей Ежов. По его словам, при росте цены Urals (в сентябре стоила $61) до $80 за баррель надбавка вырастет на 40%, а при падении Urals снизится. «Такой механизм вызывает вопросы, ведь маржа российских НПЗ, как правило, увеличивается с ростом нефтяных цен, соответственно, потребность в дополнительном стимулировании снижается, а не растет», — замечает Ежов.