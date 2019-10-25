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Минфин разработал меры поддержки НПЗ после просьбы Грефа
Минфин предложил поддержать российские НПЗ субсидиями в обмен на инвестиции в модернизацию — они смогут получать до 200 млрд руб. в год. Но Антипинскому НПЗ и «Роснефти» можно также направлять эти средства и на добычу нефти
Фото: Николай Корчеков / Reuters

Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, которые позволят нефтяникам получать выплаты из бюджета в обмен на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). РБК ознакомился с копией документа, ее подлинность подтвердил человек, близкий к одному из профильных ведомств.

По словам представителя Минэнерго, сейчас параметры законопроекта, подготовленного Мифином, детально обсуждают с компаниями. Представитель Минфина не ответил на запрос РБК.

Эти поправки были подготовлены в ответ на просьбу главы Сбербанка Германа Грефа поддержать банкротящийся Антипинский НПЗ в Тюменской области, который банк получил весной 2019 года в рамках погашения задолженности на $3,2 млрд. Греф просил президента Владимира Путина увеличить для завода так называемый региональный коэффициент к обратному акцизу на нефть — это принесло бы НПЗ 12 млрд руб. в 2024 году. Но Минфин заявил, что вместо адресной льготы запустит общий механизм господдержки для модернизации российских заводов.

Инвестнадбавка на 200 млрд руб.

Минфин предлагает предоставить нефтеперерабатывающим заводам специальную инвестиционную надбавку, которая будет рассчитываться с учетом цен на нефть и курса доллара. Надбавка заметно повысит привлекательность инвестиций во вторичные процессы нефтепереработки и в зависимости от планов нефтяников может составить от 100 до 200 млрд руб. в год для всей отрасли, приводит расчет главный экономист Vygon Cоnsulting Сергей Ежов. По его словам, при росте цены Urals (в сентябре стоила $61) до $80 за баррель надбавка вырастет на 40%, а при падении Urals снизится. «Такой механизм вызывает вопросы, ведь маржа российских НПЗ, как правило, увеличивается с ростом нефтяных цен, соответственно, потребность в дополнительном стимулировании снижается, а не растет», — замечает Ежов.

Инвестнадбавку не смогут получить заводы, которые и так получают доплату из бюджета из-за удаленности от экспортных рынков. Речь идет о повышающем региональном коэффициент в 1,3–1,5 к так называемому обратному акцизу на нефть — вычету из бюджета. Эту доплату получают заводы «Роснефти», ЛУКОЙЛа и других компаний в Хакасии, Красноярском крае, Туве, Иркутской области, ЯНАО, НАО, Коми, Якутии и Бурятии.

Надбавка за добычу нефти

Минфин также готов предоставить помощь в обмен на «инвестиции в создание основных средств», говорится в предложениях ведомства. Предполагалось, что это будут установки для углубления переработки нефти на заводах. В определении «основных средств» Минфин действительно указал шесть видов таких установок, но, кроме того, решил учесть и инвестиции в добычу нефти, если по условиям лицензионного соглашения эта нефть поставляется на завод с глубокой переработкой. При этом надбавку все равно получает НПЗ. Инвестиции в модернизацию заводов должны составить не менее 30 млрд руб. с 2019 по 2023 год, а в добычу нефти — не менее 20 млрд руб.

Под «добычную оговорку» попадают несколько месторождений: это три участка в Оренбургской области с запасами около 50 млн т, которыми владеет Антипинский НПЗ, и месторождения им. Требса и Титова (запасы около 140 млн т, владелец — «Башнефть-Полюс», 74,9% которой у «Роснефти», 25,1% — у ЛУКОЙЛа). Обязательство поставлять нефть на Новошахтинский НПЗ в Ростовской области есть и в лицензии на разработку Гавриковского месторождения (принадлежит компании «Юг Руси»), но глубина переработки этого завода не высока и составляет всего 60–65%, поэтому на него не распространяется эта оговорка.

Антипинский НПЗ еще не начал промышленную добычу на трех участках в Оренбуржье. Обычно компании инвестируют в разработку месторождений $5–6 за баррель, то есть инвестиции в три участка в Оренбургской области могут составить около $2 млрд (120 млрд руб.), подсчитал аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Точная цифра будет зависеть от схемы разработки и существующей инфраструктуры, оговаривается он. Эксперты называли месторождения самым привлекательным активом завода: маржа добычного бизнеса при действующем бюджетном правиле в России намного выше маржи переработки. Теперь за их разработку завод сможет получить поддержку из бюджета.

Исходя из предложения Минфина Антипинский НПЗ сможет получить из бюджета около 4,3 млрд руб. в 2024 году, подсчитал руководитель информационно-аналитического центра Rupec Андрей Костин. Правда, для этого Антипинскому НПЗ не придется инвестировать в модернизацию производства, следует из поправок. Такую же оговорку Минфин предусмотрел для уфимских заводов «Башнефти», подконтрольной «Роснефти».

«Роснефть» практически остановила инвестиции в новые месторождения им. Требса и Титова, в 2018 году добыча составила 1,1 млн т. По словам источников РБК, это было сделано из-за разногласий с ЛУКОЙЛом о ставке перевалки этой нефти на терминале ЛУКОЙЛа, по словам представителя самой «Роснефти», — из-за сделки ОПЕК. До конца года компания планирует составить новый план разработки месторождений, говорил вице-президент компании Андрей Шишкин.

РБК направил запросы в Сбербанк, «Роснефть», ЛУКОЙЛ, а также в «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть».

Автор: Алина Фадеева
Теги: Антипинский НПЗ, «Роснефть», Герман Греф, Сбербанк
РБК
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