СМИ сообщили о выдаче компаниям Пригожина права на добычу нефти в Сирии

По данным «Новой газеты», за владельцами получивших контракты на освоение сирийских месторождений компаний стоит структура «Конкорда» Евгения Пригожина. В пресс-службе бизнесмена заявили, что тот никак с этими компаниями не связан

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Российские компании «Меркурий» и «Велада», получившие от властей Сирии право вести освоение трех блоков нефтегазовых месторождений на территории страны, связаны со структурой «Конкорд» Евгения Пригожина, утверждает «Новая газета».

В декабре 2019 года сирийское агентство SANA и газета The Syria Times сообщили, что парламент страны одобрил заключение контрактов на разведку, разработку и добычу нефти с двумя российскими компаниями (Vilada и Mercury Limited). «Новая газета» утверждает, что обе они — «Велада» и «Меркурий» — имеют отношение к структурам Пригожина, с которыми СМИ ранее связывали деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Сам бизнесмен, впрочем, наличие такой связи опровергал.

Издание утверждает, что за номинальными собственниками и руководителями «Велады» и «Меркурия» стоит структура «Конкорд» Пригожина. В подтверждение этого «Новая газета» указывает, что учредителем и прежним руководителем фирмы «Велада» является Екатерина Трофимова. Она, как указывает издание, «в период руководства «Веладой» трудилась в качестве помощника руководителя в другой фирме — «Конкорд менеджмент и консалтинг». Издание сообщает, что смогло дозвониться до Трофимовой, которая «не стала отрицать, что ее роль в «Веладе» была чисто номинальной и она за дополнительное вознаграждение выполнила просьбу бухгалтерии «Конкорда», оформив на себя «Веладу». Нынешний директор и владелец «Велады» Дарья Барановская на запрос издания не ответила, но, по данным «Новой газеты» (НГ), ее близкий родственник также является гендиректором одной из компаний в структурах Пригожина.

Других данных о связи «Велады» с компаниями Пригожина издание не приводит. В системе СПАРК зарегистрировано более 20 компаний с названием ООО «Велада». Учредителем одной из них указана Дарья Барановская. В СПАРК нет ни телефонов, ни электронной почты ООО «Велада».

Связь «Меркурия» с Пригожиным, как отмечает НГ, подтверждает статья «Настоящего времени». В ней рассказывается о потерпевшем в 2016 году аварию вертолете. МАК сообщал, что вертолет принадлежал компании «Меркурий». «Настоящее время» писало, что им удалось связаться с одним из пилотов этого вертолета, который говорил, что возил Пригожина и его супругу «на небольшие расстояния в пределах Санкт-Петербурга и окрестностей». Других данных о принадлежности даной компании к группе компаний Пригожина издание не приводит.