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СМИ сообщили о выдаче компаниям Пригожина права на добычу нефти в Сирии

По данным «Новой газеты», за владельцами получивших контракты на освоение сирийских месторождений компаний стоит структура «Конкорда» Евгения Пригожина. В пресс-службе бизнесмена заявили, что тот никак с этими компаниями не связан
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Российские компании «Меркурий» и «Велада», получившие от властей Сирии право вести освоение трех блоков нефтегазовых месторождений на территории страны, связаны со структурой «Конкорд» Евгения Пригожина, утверждает «Новая газета».

В декабре 2019 года сирийское агентство SANA и газета The Syria Times сообщили, что парламент страны одобрил заключение контрактов на разведку, разработку и добычу нефти с двумя российскими компаниями (Vilada и Mercury Limited). «Новая газета» утверждает, что обе они — «Велада» и «Меркурий» — имеют отношение к структурам Пригожина, с которыми СМИ ранее связывали деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Сам бизнесмен, впрочем, наличие такой связи опровергал.

Издание утверждает, что за номинальными собственниками и руководителями «Велады» и «Меркурия» стоит структура «Конкорд» Пригожина. В подтверждение этого «Новая газета» указывает, что учредителем и прежним руководителем фирмы «Велада» является Екатерина Трофимова. Она, как указывает издание, «в период руководства «Веладой» трудилась в качестве помощника руководителя в другой фирме — «Конкорд менеджмент и консалтинг». Издание сообщает, что смогло дозвониться до Трофимовой, которая «не стала отрицать, что ее роль в «Веладе» была чисто номинальной и она за дополнительное вознаграждение выполнила просьбу бухгалтерии «Конкорда», оформив на себя «Веладу». Нынешний директор и владелец «Велады» Дарья Барановская на запрос издания не ответила, но, по данным «Новой газеты» (НГ), ее близкий родственник также является гендиректором одной из компаний в структурах Пригожина.

Других данных о связи «Велады» с компаниями Пригожина издание не приводит. В системе СПАРК зарегистрировано более 20 компаний с названием ООО «Велада». Учредителем одной из них указана Дарья Барановская. В СПАРК нет ни телефонов, ни электронной почты ООО «Велада».

Связь «Меркурия» с Пригожиным, как отмечает НГ, подтверждает статья «Настоящего времени». В ней рассказывается о потерпевшем в 2016 году аварию вертолете. МАК сообщал, что вертолет принадлежал компании «Меркурий». «Настоящее время» писало, что им удалось связаться с одним из пилотов этого вертолета, который говорил, что возил Пригожина и его супругу «на небольшие расстояния в пределах Санкт-Петербурга и окрестностей». Других данных о принадлежности даной компании к группе компаний Пригожина издание не приводит.

Согласно данным СПАРК, собственником компании «Меркурий» является Ольга Холодович, а гендиректором — Павел Карасев. По указанным в СПАРК номерам ООО «Меркурий» не ответили на звонки РБК.

«Новая газета» утверждает, что, по ее подсчетам, в 2018 году на подконтрольных структурам Пригожина месторождениях в Сирии «могла составить примерно $20 млн». Издание указало, что объем добычи в 2019 году «пока не уточнен». Источник подсчетов и данных газета не привела.

Пресс-служба группы компаний «Конкорд» сообщила, что компании «Велада» и «Меркурий» не имеют к бизнесмену отношения.

В 2017 году издание «Фонтанка» сообщило, что контракты на добычу четверти всего газа и всей нефти, добытой на отвоеванной с помощью России для Башара Асада территории Сирии, могут достаться фирме ООО «Евро Полис», связанной с Пригожиным. По данным издания, компания обязалась освобождать месторождения и объекты нефтеперерабатывающей инфраструктуры Сирии от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) и противников режима, а затем их охранять.

Источник РБК тогда утверждал, что ЧВК Вагнера отбила у боевиков ИГ газовые поля близ сирийской Пальмиры. В 2018 году американский телеканал CBS сообщал, что «российские наемники» были в числе тех, кто пытался атаковать позиции проамериканских сил в районе сирийского газового месторождения Хашам (провинция Дейр-эз-Зор) с целью его захвата. Позднее Spiegel сообщил, что в бою погибло 10-20 россиян, названных сотрудниками ЧВК Вагнера. «Новая газета» сообщала, что в провинции Дейр-эз-Зор бойцы ЧВК Вагнера регулярно охраняют «асадовские нефтяные вышки».

Частное дело: самые известные ЧВК мира
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Пригожин сообщения о своей связи с ЧВК Вагнера опровергал. «Информацией о деятельности указанной вами организации (ЧВК) мы не обладаем», — передал РБК слова предпринимателя его представитель. «Также Евгений Викторович просил передать, что крайне удивлен самим фактом существования данной компании и не имеет к ее деятельности никакого отношения», — добавил он.

В марте 2018 года в интервью американскому телеканалу NBC News президент России Владимир Путин допустил, что у Пригожина могут быть «интересы в топливно-энергетическом секторе Сирии». «Но мы никак не поддерживаем его, не вмешиваемся, не помогаем ему — это все его личная инициатива», — сказал политик. Он также отверг точку зрения о том, что Пригожин делает за Путина в США «грязную работу». Российские власти опровергают какое-либо сотрудничество с предполагаемыми наемниками в Сириии.

В апреле 2018 года в Министерстве обороны опровергли утверждения Службы безопасности Украины о переброске крейсером «Варяг» в Сирию наемников частной военной компании (ЧВК) Вагнера. «Прежде чем сочинять небылицы, следует консультироваться с командованием ВМС Украины или западными кураторами», — заявил тогда официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Екатерина Костина
Теги: Сирия, Евгений Пригожин
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