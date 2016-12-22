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Минобороны опровергло доставку наемников в Сирию на крейсере «Варяг»
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Минобороны опровергло доставку наемников в Сирию на крейсере «Варяг»
Война в Сирии, 20:00
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Минобороны опровергло доставку наемников в Сирию на крейсере «Варяг»
СБУ опубликовало видео допроса мужчины, который заявил, что был свидетелем переправки группы людей без опознавательных знаков в Сирию на крейсере «Варяг». Этот боевой корабль никогда не заходил в порт Тартус, заявили в Минобороны
Крейсер «Варяг» (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

В российском Министерстве обороны опровергли утверждения Службы безопасности Украины о переброске крейсером «Варяг» в Сирию наемников частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает «РИА Новости».

«Прежде чем сочинять небылицы, следует консультироваться с командованием ВМС Украины или западными кураторами», — заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, ракетный крейсер «Варяг» «никогда не заходил в сирийский Тартус», так как для захода и швартовки боевых кораблей такого водоизмещения там нет «соответствующих причалов». ​Конашенков также указал, что корабль класса «крейсер» не предназначен и не приспособлен для транспортировки военной техники и других крупногабаритных грузов военного назначения. «У «Варяга» конструктивно отсутствуют соответствующие грузовые трюмы», — пояснил он.

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О том, что на борту ракетного крейсера «Варяг» в Сирию перебрасывались наемники ЧВК «Вагнер», заявил во время допроса в СБУ мужчина, который представился как Николай Коваленко. Он, по данным СБУ, служил по контракту на ракетном крейсере «Варяг» «механиком космической связи». Он и гражданин Украины пытались «нелегально пересечь границу», где и были задержаны. После этого СБУ провело допрос мужчины.

На сайте СБУ сообщается, что Коваленко «неоднократно участвовал в переправке в Сирию боевиков ППК «Вагнер» с тяжелым вооружением и боеприпасами».

По заявлению ведомства, правоохранительные органы Украины задержали двух мужчин. «Одним из задержанных оказался гражданин Украины. Другой — гражданин России, который имел при себе военный билет с записью о награждении за участие в военной операции в Сирии», — говорится в сообщении СБУ.

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На сайте СБУ также опубликовано видео допроса Коваленко, во время которого он заявил, что контрактную службу на ракетном крейсере «Варяг» он проходил с 2014 по 2017 годы.

​Он заявил, что в конце декабря 2015 года за несколько часов до отправки корабля в Сирию «появились человек 30–40 каких-то неизвестных людей без опознавательных знаков». Они погрузились на корабль, а также принесли с собой ящики. «Что в них — никто не говорил, вроде как гуманитарная помощь, по виду напоминали ящики с оружием», — сказал он. «Похоже на ящики с оружием, с автоматами, не знаю, гранатометы... ну, то есть не особо большие», — пояснил Коваленко.

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Он также сообщил, что этих людей никому на корабле не представляли, питались и жили они отдельно от команды корабля, общение с ними было запрещено. По словам Коваленко, «ящики хранились у них же в кубриках».

На вопрос, что это были за люди, Коваленко ответил, что, «по слухам, по общению на корабле [это] были наемники группы Вагнера, но фактически их никто не представлял, кто это есть». Он сообщил, что в январе 2016 года, «когда мы подошли к берегу Сирии, в районе порта Тартус пришли катера в ночное время, люди выгрузились со своим грузом, больше их никто не видел».

Ракетный крейсер «Варяг» проекта 1164 («Атлант») — флагман Тихоокеанского флота России с 1996 года. Вступил в строй в 1989 году. «Варяг» вооружен противокорабельными ракетами П-1000 «Вулкан» с дальностью стрельбы до 700–1000 км, двумя 130 мм артиллерийскими установками АК-130, шестью 30-мм артиллерийскими установками АК-630. Также на его вооружении стоят реактивные бомбометные установки, торпедные аппараты и вертолет Ка-27.

Водоизмещение крейсера «Варяг» составляет 11490 т, максимальная длина 186 м, ширина — 20 м. Экипаж «Варяга» насчитывает 480 человек.

В январе 2016 года отдел информобеспечения пресс-службы Восточного военного округа сообщил, что крейсер «Варяг» прошел Суэцкий канал и вышел в Средиземное море. У берегов Сирии он сменил ракетный крейсер «Москва», который принимал участие в российской операции против запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра».

Авторы: Наталья Демченко, Маргарита Девяткина.
Теги: СБУ , Сирия
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