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Война санкций ,  
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Производитель Hoegaarden продаст бизнес в России турецкой компании

Бельгийская AB InBev продаст пивной бизнес в России турецкой Anadolu Efes
Сюжет
Война санкций
Бельгийская AB InBev согласилась продать партнеру — турецкой Anadolu Efes — cвою долю в российской компании AB InBev Efes (производитель пива «Клинское» и Hoegaarden). Сделка оценивается в $1,1 млрд — $1,3 млрд
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Бельгийская компания Anheuser-Busch InBev согласилась продать свою долю в российском совместном предприятии партнеру — турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы.

После совершения сделки Anadolu Efes станет единственным владельцем бизнеса. До этого турецкая компания имеет в нем контролирующую долю. Согласно достигнутым договоренностям, AB InBev не получит платежей авансом, а вместо этого получит средства позже, в зависимости от того, насколько хорошо будет работать бизнес.

По данным аудит-консалтиговой компании KPMG, сделка оценивается в $1,1 млрд-$1,3 млрд. Акции AB InBev на фоне сообщения практически не изменились 19 декабря. В 2023 году они выросли на 2,2%, акции Anadolu Efes выросли на 5,3%.

Производитель пива «Клинское» и Hoegaarden решил продать бизнес в России
Бизнес
Фото:Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС

О том, что бельгийская и турецкая компании обсуждают продажу неконтролирующей доли в российской компании AB InBev Efes, стало известно в апреле 2022 года.

В середине марта 2022 года AB InBev Efes опровергла сообщения об уходе с российского рынка, но AB InBev попросила Anadolu Efes приостановить действие лицензии на производство и продажу бренда Bud в стране.

В России у AB InBev Efes 11 заводов и три солодовенных комплекса. Компания поставляет пиво марок «Клинское», «Белый медведь», Corona Extra, Hoеgaarden, Leffe, Spaten, Bud и других.

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После начала спецоперации на Украине крупнейшие производители пива в Чехии Plzensky Prazdroj (бренды Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel и Gambrinus), Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar), а также голландский пивоваренный концерн Heineken (Heineken, «Охота», «Три Медведя», «Жигулевское») прекратили поставки в Россию.

Об уходе из России объявила датская пивоваренная компания Carlsberg (бренды Carlsberg, Kronenbourg, Holsten, Tuborg, владелец заводов «Балтика»). В июне этого года компания сообщила, что нашла покупателя на актив, но в июле «Балтика» перешла под временное управление Росимущества. В Carlsberg действия российских властей позднее сочли «кражей».

Минфин отверг обвинения Carlsberg в краже бизнеса, отметив, что «Балтика» находится не в собственности государства, она перешла во временное управление Росимущества. МИД России так же назвал несостоятельными обвинения Carlsberg в «краже» бизнеса.

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Виктория Громова Виктория Громова
AB InBev продажа российский бизнес пиво
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