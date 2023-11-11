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Война санкций ,  
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МИД назвал несостоятельными обвинения Carlsberg в «краже» бизнеса

Мария Захарова: обвинения в краже бизнеса Carlsberg в России несостоятельны
Сюжет
Война санкций
Позиция Якоба Ааруп-Андерсена «не соответствует статусу главы международного концерна», считает Мария Захарова. После передачи «Балтики» в управление Росимущества Carlsberg отозвала у компании лицензии и разорвала с ней связи
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Якоб Ааруп-Андерсен (Фото: Soeren Bidstrup / EPA / ТАСС)

Обвинения гендиректора датской компании Carlsberg Group Якоба Ааруп-Андерсена в адрес России не соответствуют статусу главы международного концерна, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Заявления руководителя концерна выглядят как попытка прикрыть решениями российских властей намерение «Карлсберга» покинуть российский рынок, попутно обанкротив российские компании и выведя всю заработанную в России прибыль. Антироссийские обвинения Я.Ааруп-Андерсена несостоятельны и не соответствуют статусу главы международного концерна», — говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте МИДа.

Carlsberg в марте прошлого года заявила, что уйдет из России. В июне компания сообщила, что нашла покупателя на свой бизнес, включая восемь пивоваренных заводов «Балтика». Однако в июле «Балтика» перешла под временное управление Росимущества. Это произошло в соответствии с указом президента Владимира Путина «О временном управлении некоторым имуществом», который был подписан в апреле в качестве ответа на антироссийские санкции. «Балтику» возглавил Таймураз Боллоев, который уже руководил компанией в 1991–2004 годах, сообщал Союз российских пивоваров.

После срыва сделки по продаже бизнеса Carlsberg отозвала у «Балтики» лицензии, позволявшие ей производить и продавать продукцию датской компании. В конце октября Ааруп-Андерсен заявил, что компания разрывает связи с российским бизнесом и отказывается идти на соглашение с правительством страны. «Нет никакого способа обойти тот факт, что они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им придать этому видимость законности», — сказал он.

Минфин отверг обвинения Аарупа-Андерсена и в ответ заявил, что «Балтика» находится не в собственности государства, а перешла во временное управление Росимущества, что не влечет изменения структуры собственности.

По данным «Интерфакса», Carlsberg потребовала от российских властей возместить ущерб, который датская компания оценила в 71 млрд руб., а также уведомила Минфин и Минэкономразвития о споре по трем международным соглашениям и предложила урегулировать его в течение шести месяцев. Если этого не удастся добиться в течение полугода, компания может передать спор в международный третейский суд, писало агентство.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Carlsberg Мария Захарова «Балтика» российский бизнес МИД
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