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Сийярто сообщил, что Новак допустил изменение договоров из-за потолка цен

Министр Сийярто сообщил, что Новак допустил изменение договоров из-за потолка цен на газ
Глава МИД Венгрии сообщил о переговорах о возможном изменении российско-венгерских договоров после ограничения цен на газ. Ранее Петер Сийярто сообщил, что ЕС не удалось согласовать ограничение цен на российский газ
Александр Новак
Александр Новак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что созвонился с вице-премьером России Александром Новаком и тот допустил изменение, при необходимости, долгосрочных венгерско-российских контрактов на покупку газа из-за введения потолка цен на газ. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Reuters.

«Вчера я консультировался по телефону с российским вице-премьером, отвечающим за вопросы энергетики, Александром Новаком. Он выразил открытость к тому, чтобы, если будет необходимость из-за ценового потолка на газ изменить долгосрочные венгерско-российские контракты на покупку газа, то это будет возможно», — сказал Сийярто.

РБК направил запрос в аппарат Новака.

Сегодня в Брюсселе прошли переговоры стран-членов ЕС, на них, среди прочего, обсуждалось возможное введение потолка цен на российский газ. Ранее вступили в силу санкции, ограничивающие цены на российскую нефть (до $60 за баррель). При этом Венгрию, выступившую против, освободили от исполнения этого решения.

Как рассказал Сийярто, в ходе дискуссий о ценовом потолке на газ на совете министров энергетики стран ЕС было решено не ограничивать внебиржевые закупки газа с точки зрения цены. Министр отметил, что в лучшем случае решение о потолке цен на газ, возможно, будет принято на заседании министров энергетики в понедельник, 19 декабря.

Возможные параметры соглашения о потолке цен на российский газ в конце ноября предложила Еврокомиссия. По ее плану, предел цен на газ будет зафиксирован на уровне €275 за мегаватт-час (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м по текущему курсу). Механизм будет использоваться, если фьючерсы на голландской торговой площадке Title Transfer Facility (TTF) превышают этот уровень в течение двух недель, а разрыв между ценами на TTF и на сжиженный природный газ превышает €58.

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По словам Сийярто, потолок цен на газ — это «неверный ответ» на возникший энергетический кризис в Европе. «Особенно в случае Венгрии, потому что без учета особой ситуации, вытекающей из нашего географического положения, он может легко поставить под угрозу безопасность энергоснабжения нашей страны», — подчеркнул министр.

Россия и Венгрия заключили долгосрочный договор о поставках газа в сентябре прошлого года. Контракты сроком на 15 лет предполагают поставку до 4,5 млрд куб. м газа ежегодно. Страна начала получать газ 1 октября через «Турецкий поток» и газопроводы Юго-Восточной Европы в обход Украины. Стоимость контракта неизвестна, однако в феврале президент Владимир Путин отметил, что благодаря договору Венгрия получает российский газ по цене в несколько раз ниже рыночной.

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