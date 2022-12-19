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Совладелец «1520» возглавил компанию из СП ВЭБа и Ротенберга

Назначение Алексея Крапивина — один из этапов готовящейся сделки по увеличению доли группы «1520» в совместном предприятии ВЭБа и Аркадия Ротенберга — инфрастрктурном холдинге «Нацпроектстрой», говорят источники РБК

Гендиректор и совладелец инфраструктурной группы «1520» Алексей Крапивин возглавил компанию «Дороги и мосты», рассказал РБК источник, знакомый с кадровым решением, и подтвердил знакомый Крапивина.

По словам одного из источников, назначение Крапивина — это один из этапов готовящейся сделки по увеличению доли группы «1520» в инфраструктурном холдинге «Нацпроектстрой» (НПС) — совместном предприятии ВЭБа и Аркадия Ротенберга. Сейчас «1520» владеет 4% НПС. Источник РБК не уточнил, как в будущем планируется распределить доли в капитале компании. «Пока преждевременно говорить о деталях сделки, однако ее вероятность достаточно высока. Все будет зависеть от конечных решения акционеров, конъюнктуры рынка и экономической ситуации в стране», — отметил собеседник РБК.

О планирующемся увеличение доли «1520» в «Нацпроектстрое» ранее говорили источники РБК, а глава ВЭБа Игорь Шувалов 16 июня в ходе ПМЭФ заявлял о возможной продажи доли в госкорпорации в НПС. По его словам, ВЭБ должен выполнить «функцию развития» и надеется, что «частный бизнес, может быть, частный бизнес вместе с РЖД будут основными акционерами такой компании». Шувалов также рассказал, что неоднократно обсуждал с главой РЖД Олегом Белозеровым участие «Нацпроектстроя» в «линейном инфраструктурном строительстве» (строительстве железных дорог).

РБК направил запросы представителю Ротенберга и в ВЭБ.

ВЭБ и Ротенберг договорились о создании совместного предприятия в области инфраструктурного строительства на Петербургском международном экономическом форуме летом 2019 года. Предполагалось, что Аркадий Ротенберг и его сын Игорь передадут активы в СП, получившее название «Нацпроектстрой», а ВЭБ — деньги. В январе 2020 года будущие активы «Нацпроектстроя» оценивались в 100 млрд руб., а планируемые контракты — в 140 млрд руб. Гендиректор холдинга Рубен Аганбегян в интервью РБК заявил о планах создания «национального чемпиона» — крупного строителя инфраструктуры и подрядчика.

Согласно данным СПАРК, ГК «Нацпроектстрой» создана в ноябре 2019 года на базе активов группы компаний «Мостотрест» (крупнейший в России строитель мостов и один из крупнейших строителей транспортной инфраструктуры, подконтролен Аркадию Ротенбергу) и «ТЭК Мосэнерго» (до 2020 года принадлежала Игорю Ротенбергу), а также группы компаний «1520» (главный строительный подрядчик РЖД, подконтрольный Алексею Крапивину. В 2018 году один из бывших совладельцев компании  был арестован по «делу полковника Захарченко».

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В конце 2020 года под контроль этой компании перешел первый актив — 97% компании «Дороги и мосты», которая была выделена из «Мостотреста» (остальные акции принадлежат миноритариям). В «Дороги и мосты» входят такие активы, как «Трансстроймеханизация», «Таганка Мост», «Мостотрест-Сервис», 25% «Мостострой-11». В 2021 году СП получило 50% Северо-Западной концессионной компании (СЗКК) и 100% строителя объектов энергетики и транспортной инфраструктуры «ТЭК Мосэнерго». «Нацпроектстрой» также получил контракт на строительство восьмого этапа трассы М-12 Москва — Казань протяженностью 66 км за 123,2 млрд руб. и право на заключение долгосрочного инвестиционного соглашения на строительство и эксплуатацию основной части обхода Аксая в Ростовской области почти на 86 млрд руб. Обход Аксая — это часть реконструкции трассы М-4 «Дон» из Москвы в Новороссийск.

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Петр Канаев Петр Канаев, Денис Ворошилов Денис Ворошилов
ВЭБ дорожная инфраструктура Строительство Группа 1520 Алексей Крапивин назначения Нацпроектстрой
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