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Подозрения в контрабанде компании Гуцериева ,  
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«Сафмар» опроверг вызов Гуцериева на допрос
«Ничего не было, ничего не знаем», — заявил собеседник РБК. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Гуцериев прибыл на допрос на своем автомобиле
Михаил Гуцериев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Группа «Сафмар» опровергла сообщения о том, что ее основной владелец Михаил Гуцериев был вызван на допрос.

Группа «Сафмар» отрицает факт вызова Михаила Гуцериева на допрос, сообщил РБК представитель группы. «Ничего не было, ничего не знаем», — сказал собеседник РБК.

Ранее в четверг Telegram-канал Mash сообщил, что Гуцериев прибыл для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о контрабанде нефти в управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. По данным канала, Гуцериев прибыл на допрос на своем автомобиле в сопровождении охраны.

Как ранее сообщали источники РБК, в материалах дела речь идет о контрабанде нефтепродуктов в Турцию, которые переправлялась оттуда на Украину. Объем нефти и нефтепродуктов оценивался в 100 тыс. т, а ущерб — в 2 млрд руб. Дело ведет следственная часть управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

«Коммерсантъ» писал, что поставки велись без уплаты таможенных платежей в интересах нефтяного холдинга АО «ФортеИнвест» (владеет Орским НПЗ, занимается трейдингом, гендиректор компании — сын Гуцериева Саид). При этом издание указывало, что подозреваемых или обвиняемых по делу нет.

В рамках дела 18 декабря в связанных с Гуцериевым структурах прошли следственные действия. В частности, рассказывали источники РБК, сотрудники ОМОН пробыли около часа в бизнес-центре «Чайка» на Новослободской улице, где находится офис «ФортеИнвеста».

Подозрения в контрабанде компании Гуцериева. Главное
Бизнес

По данным Telegram-канала Mash, обыски прошли в десяти офисах компаний Гуцериева и его родственников, в том числе в штаб-квартирах нефтекомпании «РуссНефть», а также в квартире Гуцериева в Хамовниках. В пресс-службе «Сафмара» сообщения об обысках опровергли, сам Гуцериев назвал их провокацией.

Как сообщил РБК 18 декабря федеральный чиновник, Михаил и Саид Гуцериевы находятся в отъезде. Племянник Гуцериева Микаил Шишханов в свою очередь заявил, что они находятся в России.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: Михаил Гуцериев, «Сафмар»
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