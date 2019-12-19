«Сафмар» опроверг вызов Гуцериева на допрос

«Ничего не было, ничего не знаем», — заявил собеседник РБК. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Гуцериев прибыл на допрос на своем автомобиле

Михаил Гуцериев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Группа «Сафмар» опровергла сообщения о том, что ее основной владелец Михаил Гуцериев был вызван на допрос.

Группа «Сафмар» отрицает факт вызова Михаила Гуцериева на допрос, сообщил РБК представитель группы. «Ничего не было, ничего не знаем», — сказал собеседник РБК.

Ранее в четверг Telegram-канал Mash сообщил, что Гуцериев прибыл для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о контрабанде нефти в управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. По данным канала, Гуцериев прибыл на допрос на своем автомобиле в сопровождении охраны.

Как ранее сообщали источники РБК, в материалах дела речь идет о контрабанде нефтепродуктов в Турцию, которые переправлялась оттуда на Украину. Объем нефти и нефтепродуктов оценивался в 100 тыс. т, а ущерб — в 2 млрд руб. Дело ведет следственная часть управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

«Коммерсантъ» писал, что поставки велись без уплаты таможенных платежей в интересах нефтяного холдинга АО «ФортеИнвест» (владеет Орским НПЗ, занимается трейдингом, гендиректор компании — сын Гуцериева Саид). При этом издание указывало, что подозреваемых или обвиняемых по делу нет.