Федеральный чиновник сказал РБК, что Гуцериев и его сын Саид в отъезде. По данным Flightradar, самолет Embraer Legacy 600, который, согласно информации «Открытых медиа», принадлежит Михаилу Гуцериеву, покинул Москву 17 декабря, пробыл около часа в Вероне, а затем улетел в Минск.

Племянник Гуцериева Микаил Шишханов заявил РБК, что информация об отъезде Михаила и Саида Гуцериевых — «неправда», они находятся в России. «Он [Михаил Гуцериев] на рабочем месте», — сказал РБК Шишханов. «Все компании группы «Сафмар» и ее руководитель Михаил Гуцериев работают в штатном режиме», — сообщил и представитель группы.

Миллиардер был дома во время обыска и обещал явиться на допрос к следователю, утверждает Mash. Представитель «Сафмара» не ответил на вопрос РБК про допрос.

В чем подозревают «ФортеИнвест»

Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 226.1 Уголовного кодекса — о контрабанде взрывчатых, радиоактивных веществ, оружия, стратегически важных товаров и ресурсов, сообщил РБК источник, близкий к силовым структурам. Дело возбудило управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, добавил он.

Основанием стала информация Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД и службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ о нелегальных поставках нефти и нефтепродуктов в интересах «ФортеИнвеста» в Турцию стоимостью 2 млрд руб. «в обход таможенных платежей», указывает газета «Коммерсантъ». В материалах дела говорится о контрабанде 100 тыс. т нефти, ущерб составил 2 млрд руб., подтвердил источник РБК. По данным источников «Коммерсанта», делу решили дать ход, после того как СЭБ ФСБ была получена информация о том, что из Турции нефть могла попадать на Украину.

Один из партнеров группы «Сафмар» сказал РБК, что обыски могут быть связаны с деятельностью подрядчика «ФортеИнвеста», а не с самой компанией напрямую. Деталей он не раскрывает.

При этом не вполне ясно, как может возникнуть ущерб в 2 млрд руб. при экспорте 100 тыс. т нефти. Даже если бы экспортер вовсе не платил пошлины при поставках за последние пять лет, максимальный ущерб составил бы около 800 млн руб. при средней цене российской нефти Urals $70 за баррель (такая цена была в 2018 году, пошлины привязаны к цене на нефть).

По версии Mash, «ФортеИнвест» перевозил нефть под видом битума в Киргизию, договор был заключен в 2017 году, поставка произошла через год. Но и в этом случае неясно, каким образом «ФортеИнвест» или его подрядчик могли получить выгоду от махинаций с маркировкой товара. В 2014–2016 годах компании действительно могли сэкономить на более низкой экспортной пошлине на битум 18–34% затрат, но с 1 января 2017 года пошлины на нефть и темные нефтепродукты сравнялись.

Партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин, комментируя размер ущерба в 2 млрд руб., напоминает, что в 2018 году выручка «РуссНефти» составила 178 млрд руб., «ФортеИнвеста» — 168 млрд руб.

Чем владеет Михаил Гуцериев Состояние Михаила Гуцериева оценивается в $3,7 млрд, он занимает 28-ю строчку в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2019». Гуцериеву принадлежат доли в нефтегазовых компаниях «РуссНефть» и «Нефтиса», а также в «ФортеИнвесте», занимающемся переработкой нефти и реализацией нефтепродуктов. «ФортеИнвесту» принадлежат три добывающих актива — «Преображенскнефть», «Геопрогресс» и «Ойлгазтэт» в Оренбургской области (суммарные запасы около 50 млн т), а также нефтеперерабатывающий завод «Орскнефтеоргсинтез». Холдингу «Сафмар Финансовые инвестиции», подконтрольному группе «Сафмар» Гуцериева, принадлежат одноименный НПФ, лизинговая компания «Европлан» и 49% страховой компании ВСК. «Сафмар» контролирует компанию «М.Видео-Эльдорадо», управляющую сетью магазинов по продаже электроники. Группе также принадлежат 51% девелоперской компании «А101», крупнейшего застройщика в Новой Москве. Под управлением группы (в основном через АО «Корпорация А.Н.Д.») находится около 3 млн кв. м коммерческой недвижимости, в том числе более 1,7 млн кв. м складов под управлением компании MLP. Среди недвижимости, принадлежащей «Сафмару», — гостиницы Marriott Moscow Grand, Hilton Moscow Leningradskaya, Holiday Inn Moscow Lesnaya и другие. По итогам торгового дня 18 декабря акции «М.Видео» упали на 6,95%. Бумаги «РуссНефти» подешевели на 1,79%.

Какие проблемы были у структур Гуцериева

Это не первый случай претензий правоохранительных органов к компаниям Гуцериева. В 2007 году он был заочно арестован по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере компанией «РуссНефть». Гуцериева объявили в международный розыск, и он уехал в Лондон, продав нефтяную компанию Олегу Дерипаске. Весной 2010 года все обвинения с бизнесмена были сняты, он вернул себе контроль над «РуссНефтью», а затем провел ее IPO на Московской бирже.

Нынешняя операция в структурах Гуцериева прошла через полтора месяца, после того как «Сафмар» заключил соглашение об урегулировании споров вокруг попавшего в 2017 году под санацию Бинбанка с банком «Траст» (ему перешли проблемные активы санируемых банков) и банком «Открытие», подконтрольным ЦБ.

По итогам санации Бинбанка у «Траста» возникли претензии к Гуцериеву, который был миноритарным акционером Бинбанка (контрольным пакетом банка владел Микаил Шишханов). В счет компенсации «дыры» в Бинбанке бывшие собственники передали новым владельцам ряд активов, но собственников «Траста» не устроил размер компенсации; у экс-владельцев Бинбанка также были претензии к «Трасту» и «Открытию». Reuters со ссылкой на презентацию «Траста» сообщал, что общий ущерб от сделок, «причиненный» Бинбанку «бывшими контролирующими лицами», «Траст» и консалтинговая компания KPMG оценили примерно в 372 млрд руб. Сумма требований могла вырасти до 753–755 млрд руб., если прибавить к ней проценты за пользование средствами ЦБ, направленными на спасение Бинбанка, отмечало агентство.

Согласно договоренности, о которой было объявлено 5 ноября, группа Гуцериева согласилась выкупить у «Траста» ряд активов на сумму около 94 млрд руб., отказалась от исковых требований к «Трасту» и «Открытию» на 31 млрд руб., а также заявила о готовности реструктурировать часть активов, принадлежащих банку, на 41 млрд руб. Общая сумма сделок, которые планируется провести в рамках этого соглашения, превышает 135 млрд руб.

В случае исполнения группой «Сафмар» всех условий соглашения «Траст» и «Открытие» откажутся от требований к «Сафмару», говорилось в сообщении «Траста». По сделкам, не вошедшим в соглашение об урегулировании споров, стороны полностью сохраняют все юридические права и обязанности в соответствии с нормами законодательства. При этом Шишханов в соглашении не участвовал — с ним «Траст» собирался договариваться отдельно.

Представитель «Траста» отказался от комментариев.