Троценко заявил о планах консолидации золоторудной отрасли

Бизнесмен Роман Троценко, купивший 22% золотодобывающей компании Petropavlovsk, ведет переговоры о покупке доли в другой золотодобывающей компании, GV Gold. По его словам, он «начал консолидацию» в отрасли

Роман Троценко (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Роман Троценко, который в июле 2019 года купил 22,42% четвертой по размеру золотодобывающей компании России Petropavlovsk с добычей более 400 тыс. тройских унций золота в год в Амурской области, а до этого — 48,19% небольшой компании GeoProMining, которая работает в России и Армении, «начал консолидацию» в золоторудной отрасли. Об этом бизнесмен заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

«У нас сейчас четыре-пять компаний, с кем мы ведем переговоры, комментировать пока рано», — отметил бизнесмен, уточнив, что одна из этих компаний, с которой он ведет переговоры, — «Высочайчший» (GV Gold).

GV Gold добывает золото в Иркутской области и Якутии. Она занимает восьмое место в России по добыче золота, в 2018 году нарастила продажи металла на 37%, до 299 тыс. унций (8,5 т). Выручка GV Gold в прошлом году составила $361 млн, EBITDA — $164 млн, чистая прибыль — $80 млн.

Основные акционеры GV Gold — менеджеры Ланта-банка. Председателю правления банка Сергею Докучаеву, его заместителю Наталье Опалевой, а также их бизнес-партнеру Валериану Тихонову принадлежит по 20,36% GV Gold, еще 17,99% — у фонда BlackRock. Представитель GV Gold отказался от комментариев.

В июне 2019 года стало известно, что китайские инвесторы во главе с Fosun начали переговоры о покупке мажоритарного пакета акций GV Gold. По данным агентства Bloomberg, компания могла быть оценена для этой сделки в $1 млрд. В конце августа Федеральная антимонопольная служба России продлила срок рассмотрения ходатайства китайских инвесторов. Переговоры Fosun и акционеров GV Gold продолжаются, но вероятность сделки снизилась, сказал РБК источник, близкий к одной из ее сторон.