Троценко купил долю в золодобывающей компании почти за $100 млн

Троценко купил долю в золодобывающей компании почти за $100 млн

Владельцем Fincraft Holdings, владеющей 22% Petropavlovsk, стало НПО «Альтаир» Романа Троценко. Продавший кипрскую компанию Кенес Ракишев приобрел ее осенью 2018 года и называл жемчужиной своего портфеля

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Казахстанский горно-металлургический холдинг Fincraft Resources заключил с российским НПО «Альтаир» соглашение о продаже последнему своей кипрской структуры Fincraft Holdings, контролирующей 22,42% капитала российской золотодобывающей компании Petropavlovsk. Сообщение об этом размещено на сайте Petropavlovsk.

Условия сделки, закрыть которую планируется до конца июля 2019 года, не раскрываются.

«Мы получили хорошее рыночное предложение», — заявил РБК представитель главы совета директоров и крупнейшего акционера Fincraft Resources Кенеса Ракишева. В ноябре 2018 года, говоря о консолидации доли в Petropavlovsk в рамках Fincraft Resources, Ракишев назвал этот актив «жемчужиной в портфеле компании».

По словам представителя бизнесмена, Ракишев планирует и дальше инвестировать в золотодобывающие активы, но не в России.

Казахстанская версия журнала Forbes в 2019 году оценила состояние Ракишева в $610 млн, он занимает седьмое место в списке богатейших бизнесменов Казахстана. Ему, в частности, принадлежит контрольный пакет местной компании «БТА Банк», которая с 2015 года не имеет банковской лицензии, но владеет одноименными банками в Киргизии и Белоруссии, а также на Украине.