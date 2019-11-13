Трамп пообещал существенно повысить пошлины при срыве сделки с Китаем

Если торговая сделка с Китаем не состоится, США «существенно» увеличат размер пошлин на китайские товары. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка, передает телеканал CNBC.

«Если мы не заключим сделку, мы существенно повысим эти пошлины», — заявил Трамп. Он не уточнил, на сколько увеличится размер сборов, но отметил, что повышение будет значительным. «Это также будет справедливо в отношении других стран, которые плохо обращались с нами», — добавил президент.

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