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Акрон ₽5 600 (+18,95%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
Walt Disney $150 (+10,51%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Детский мир ₽120 (+34,08%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
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ФАС продлила ходатайство китайцев на покупку GV Gold

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) продлила срок рассмотрения ходатайства ООО «Майский лист» о покупке 100% голосующих акций в зарегистрированном в России ООО «Высочайший» (VG Gold), следует из письма, опубликованного на сайте службы.

«Руководствуясь пунктом 3.1 части 2 статьи 33 закона о защите конкуренции, ФАС России приняла решение о продлении срока рассмотрения настоящего ходатайства до дня принятия решения в отношении заявленной сделки», — говорится в тексте документа.

В службе заключили, что в результате сделки иностранный инвестор установит контроль над «Высочайшим» и контролируемыми им обществами, не имеющими стратегического значения для обеспечения обороны и безопасности страны.

Согласно базе данных СПАРК, «Майский лист» подконтролен гонконгской компании Ontario Leaf HK. Генеральный директор «Майского листа» — Игорь Даниленко, бывший управляющий директор российской «дочки» Fosun — Fosun Eurasia Capital.

В июне представители Fosun начали переговоры о приобретении мажоритарного пакета в GV Gold. Китайская компания и раньше проявляла интерес к российской золотодобывающей промышленности. В июне 2017 года Fosun вместе с партнерами хотела приобрести за $1,4 млрд около 15% крупнейшего производителя золота в России «Полюс», подконтрольного сыну Сулеймана Каримова Саиду. Сделка сорвалась на продвинутом этапе.

В августе 2019 года цены на золото как «защитный актив» выросли до шестилетнего максимума из-за торговой войны Китая и США и замедления глобального роста.

Теги: Золото, Китай, Акции, Fosun
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