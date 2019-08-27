ФАС продлила ходатайство китайцев на покупку GV Gold

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) продлила срок рассмотрения ходатайства ООО «Майский лист» о покупке 100% голосующих акций в зарегистрированном в России ООО «Высочайший» (VG Gold), следует из письма, опубликованного на сайте службы.

«Руководствуясь пунктом 3.1 части 2 статьи 33 закона о защите конкуренции, ФАС России приняла решение о продлении срока рассмотрения настоящего ходатайства до дня принятия решения в отношении заявленной сделки», — говорится в тексте документа.

В службе заключили, что в результате сделки иностранный инвестор установит контроль над «Высочайшим» и контролируемыми им обществами, не имеющими стратегического значения для обеспечения обороны и безопасности страны.

Согласно базе данных СПАРК, «Майский лист» подконтролен гонконгской компании Ontario Leaf HK. Генеральный директор «Майского листа» — Игорь Даниленко, бывший управляющий директор российской «дочки» Fosun — Fosun Eurasia Capital.

В июне представители Fosun начали переговоры о приобретении мажоритарного пакета в GV Gold. Китайская компания и раньше проявляла интерес к российской золотодобывающей промышленности. В июне 2017 года Fosun вместе с партнерами хотела приобрести за $1,4 млрд около 15% крупнейшего производителя золота в России «Полюс», подконтрольного сыну Сулеймана Каримова Саиду. Сделка сорвалась на продвинутом этапе.