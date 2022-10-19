Из России в Казахстан переместились более 50 международных компаний
Более 50 международных компаний релоцировались из России в Казахстан, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время своей рабочей поездки в Алматинскую область.
«Концентрировать их все в крупных городах непродуктивно. Акимату целесообразно проработать размещение таких производств рядом с Алма-Атой по периметру БАКАД (Большой Алматинской кольцевой автомобильной дорогой. — РБК), что существенно поможет экономике области», — отметил он.
Также Токаев заявил, что в Алматинской области необходимо создать условия для открытия новых производств, в том числе переехавшими из других стран инвесторами. Он сообщил, что в области уже функционируют две индустриальные зоны, еще две создаются, а также строится город-спутник между Алма-Атой и новым областным центром Конаевым, где будет открыта специальная экономическая зона.
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов уточнил, что о желании переместить свои офисы из России в республику заявили 56 компаний, а всего в списке более 300 крупных бизнесов, в том числе американский производитель систем управления Honeywell, международный сервис inDriver, австралийская горнодобывающая компания Fortescue и японская торговая компания Marubeni.
С ними проводятся консультации об условиях переезда. «Это иностранные компании, которые в результате санкционного, антисанкционного или контрсанкционного действия решили выйти из экономики России», — пояснил Смаилов.
В июле Токаев поручил создать условия для релокации в страну зарубежных компаний, ушедших из России. В Кремле сочли эту инициативу нормальным явлением. «Это совершенно нормально, когда страна мира пытается у себя создать хорошие условия для инвесторов. Второй вопрос, что из-за давления извне многие компании вынуждены принимать такие решения», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В начале сентября стало известно, что китайский производитель электроники Huawei перевез часть сотрудников из России в Казахстан и Узбекистан.