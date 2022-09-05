Huawei перевезла часть сотрудников из России в Казахстан и Узбекистан
Китайская компания Huawei, выпускающая электронику, перевела часть сотрудников из России в Казахстан и Узбекистан, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к компании, а также на партнера Huawei в России. Пресс-служба компании не прокомментировала эти данные.
Собеседник «Ведомостей» рассказал, что релокация началась весной этого года. Компания в целом стала перераспределять сотрудников на работу в странах СНГ, причем это коснулось и менеджеров, прибывших в Россию из Китая в начале года, и российских сотрудников. Последних направили «в длительные командировки», утверждает источник «Ведомостей».
Гендиректор аналитического агентства-партнера Huawei, Telecom Daily, Денис Кусков рассказал газете, что слышал о релокации.
«Переводы сотрудников компания начала в июле — августе, и Казахстан был выбран потому, что из всех стран СНГ этот рынок является для Huawei наиболее крупным и перспективным в регионе», — объяснил он и добавил, что релоцированные сотрудники будут заниматься развитием бизнеса китайской компании во всем СНГ.
ТАСС и «Известия» писали со ссылкой на источники, что Huawei к концу июня этого года сократила более 50% внештатных сотрудников. Собеседники агентства и газеты также рассказали, что компания не набирает новые кадры в России, а штатный персонал отправлен в отпуск, хотя «ожидалось, что он продлится не более месяца». Forbes сообщал об этом отпуске сотрудников Huawei еще в апреле.
Помимо изменений в политике персонала, китайская компания с 1 августа остановила продажи в своем официальном магазине в России Vmall. Собственных офлайн-магазинов у Huawei в России не было, продукция компании продается через торговые точки партнеров.
С конца февраля дистрибьюторы Huawei начали закрывать некоторые точки продаж. К началу июня прекратили работу четыре (в Москве, Уфе, Ростове-на-Дону и Новокузнецке) из 19 магазинов, сообщал источник «РИА Новости», близкий к компании. Собеседник РБК назвал причиной закрытия отсутствие товаров, из-за чего содержать магазины стало невыгодно. Forbes указывал ранее, что Huawei приостановила заказы в России «из-за боязни вторичных санкций чуть ли не после первых ограничений США».