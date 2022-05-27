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Токаев призвал ЕАЭС создать условия для релокации компаний из-за санкций

Иностранные компании не могут игнорировать преимущества расположения стран ЕАЭС и потенциал 180-миллионного потребительского рынка, подчеркнул президент Казахстана Токаев
Касым-Жормат Токаев
Касым-Жормат Токаев (Фото: Global Look Press)

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) необходимо создать комфортные условия для релокации иностранных компаний с учетом санкционного контекста. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жормат Токаев на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС).

«Даже мировые гиганты прекрасно понимают преимущества геоэкономического расположения Евразийского экономического союза, к тому же невозможно игнорировать потенциал нашего 180-миллионого потребительского рынка», — подчеркнул он.

Токаев призвал ускорить завершение совместных проектов стран-участниц ЕАЭС и начать новые инвестиционные проекты, усовершенствовать «скоростные трансконтинентальные коридоры», чтобы обеспечить глобальную конкурентоспособность.

По его мнению, необходимо направить общие усилия на динамичное развитие торгово-экономического сотрудничества, что станет «гарантией коллективного иммунитета перед лицом глобальных вызовов».

Президент Казахстана также счел санкционную конфронтацию беспрецедентной.

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