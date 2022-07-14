Кремль счел нормальной идею Казахстана привлечь ушедший из России бизнес

Релокация бизнеса в другую страну — нормальное явление, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он ответил на вопрос о поручении властей Казахстана создать условия для западных компаний, которые ушли из России.

«Это совершенно нормально, когда компания мира пытается у себя создать хорошие условия для инвесторов. Второй вопрос, что из-за давления извне многие компании вынуждены принимать такие решения», — сказал он.

Ранее 14 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для релокации зарубежных компаний, которые ушли из России.



Он отметил, что сейчас идет глобальная борьба за инвестиционный капитал, поэтому правительство должно создать возможности для наращивания производства товаров с помощью зарубежных компаний.

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