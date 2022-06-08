Запреты ЕС затронут €900 млн торговли жмыхом и химикатами с Россией

Шестой пакет антироссийских санкций ЕС включил в себя запреты на покупку в России алкоголя и растительных отходов, а также на продажу в Россию специальных химических веществ. Общая стоимость этих запретов превышает €900 млн

Фото: Таисия Воронцова / ТАСС

На прошлой неделе Евросоюз ввел шестой пакет санкций против России, центральными элементами которого являются эмбарго на импорт российской нефти (с запретом на страхование всемирных морских перевозок российского топлива европейскими операторами), санкции против Национального расчетного депозитария, КамАЗа и ряда других российских компаний, запрет на оказание деловых услуг европейцами (кроме юридических).

Однако в пакет вошли несколько менее заметных поправок, касающихся запрета на ввоз в Россию химических веществ и поставок из России спиртных напитков и растительных отходов. РБК разбирался, какие объемы торговли они затронули.

Формальный запрет российской водки

В апреле в рамках пятого санкционного пакета Евросоюз запретил импорт алкоголя из России. Еврокомиссия сообщала в пресс-релизе, что пакет санкций включает запрет на импорт российских товаров, таких как «древесина, цемент, удобрения, морепродукты и крепкие спиртные напитки». Однако по какой-то причине спиртные напитки тогда не были добавлены в перечень запрещенных к поставкам из России (РБК направил запрос в Еврокомиссию). Формально это означает, что российская водка могла ввозиться в страны Евросоюза до начала июня: в шестой пакет крепкий алкоголь уже вошел.

В 2021 году страны ЕС импортировали спиртных напитков из России (код 2208 товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности) на сумму €80,3 млн. В основном это водка — €78,1 млн. Больше всего российской водки закупила Германия (€34,2 млн), следует из данных Eurostat, изученных РБК. В первом квартале 2022 года Евросоюз ввез водки из России примерно на €19 млн, но данных за апрель еще нет (пятый пакет был введен 8 апреля, шестой — 3 июня).

Остатки свеклы

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Кроме того, 3 июня ЕС добавил в перечень товаров, запрещенных к импорту из России, «остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара, барда и прочие отходы пивоварения или винокурения, негранулированные или гранулированные» (код 2303). Установление этого списка, который также включает икру, резину, серебро, стекло и т.д., объяснялся тем, что эти товары «порождают существенные доходы для России, таким образом позволяя ей осуществлять действия, дестабилизирующие ситуацию на Украине».

Растительные отходы, которые Евросоюз запретил ввозить из России, генерировали даже более высокую экспортную выручку, чем водка. По данным Eurostat, в 2021 году страны ЕС закупили этих отходов у России на €161,3 млн. За первый квартал 2022 года — на €68 млн. В марте импорт этих продуктов значимо ускорился — до €31,5 млн (по сравнению со среднемесячным значением €13,4 млн в 2021 году).

Почти 98% европейского импорта из России по этой статье — «свекловичный жом, багасса, или жом сахарного тростника, и прочие отходы производства сахара». Жом используется для добавления в корм животным, особенно крупному рогатому скоту. «Каждый год при выработке свекловичного сахара образуются десятки миллионов тонн отходов. В основном это жом. После сушки и гранулирования он становится ценным кормом для скота и свиней, по питательной ценности сравнимым с концентрированным», — писал журнал «Агроинвестор». В 2021 году в России было собрано 41,2 млн т сахарной свеклы (на 21,5% больше, чем в 2020-м), сообщал Росстат.

Прочие отходы производства сахара, отнесенные к данной товарной позиции, включают дефекационную грязь, отстой фильтр-пресса и т.д., следует из пояснений к ТН ВЭД Евразийской экономической комиссии (.pdf).

Запрет химических веществ на €660 млн

Помимо дополнительных ограничений на импорт в союз ЕС также расширил запреты на поставки в Россию. В перечень товаров и технологий двойного назначения, запрещенных к поставке в Россию, добавлены около 80 химических веществ, которые могут быть использованы для производства химического оружия. Как объяснила Еврокомиссия, этот список проистекает из решения Австралийской группы по многостороннему экспортному контролю, которая регулирует поставки химических прекурсоров и соответствующего оборудования, и известен как «сирийский список особого внимания» (в 2013 году в Сирии было применено химическое оружие, что подтверждали ООН и Организация по запрещению химического оружия).

По оценкам Еврокомиссии, экспорт этих химических веществ в Россию в 2021 году составил €663 млн. Но ЕС отмечает, что эти продукты смогут и дальше экспортироваться в Россию в рамках существующих исключений для невоенных пользователей (например, для гуманитарных, фармацевтических, медицинских целей).

Из решения Еврокомиссии следует, что технологии двойного назначения, запрещенные для России, теперь включают фентанил и его производные (альфентанил, суфентанил и т.д.), за исключением фентанила для гражданского потребления (наркотический анальгетик, используется в медицине для наркоза и как обезболивающее). Также в этом списке теперь мышьяк, сурьма, карбид кальция, этанол, белый и желтый фосфор, химические прекурсоры для веществ нервно-паралитического действия, поточные реакторы непрерывного действия (могут использоваться для синтеза ядовитых веществ).

С расширением экспортного контроля в отношении России общая сумма европейских поставок в Россию, затронутых санкциями, достигает €23,5 млрд, или более 26% всех европейских поставок в Россию (исходя из показателей 2021 года), а также ввоза товаров в ЕС из России (после того как вступит в силу эмбарго на ввоз нефти и нефтепродуктов) — на уровне €81 млрд, или около 50% всего европейского импорта из России, следует из данных Еврокомиссии и расчетов РБК.