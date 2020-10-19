Тиньков исключил продажу акций TCS Group из-за «ошибок молодости» в США

ABB — это accelerated bookbuild, процедура ускоренного сбора заявок. Тиньков периодически в рамках таких процедур продавал небольшие части своего пакета на бирже. Например, в марте 2019 года принадлежащая на 100% Тинькову компания Altoville Holdings объявила о продаже на рынке 8 333 334 глобальных депозитарных расписок (GDR, каждая соответствует одной обыкновенной акции класса A) TCS Group (в нее входит Тинькофф Банк). В итоге было продано 4,2% GDR по цене $18 за бумагу, т.е. с дисконтом 7% к предыдущей цене закрытия, общая стоимость составила $140 млн.
В 2017 году основной акционер продал 7,66% компании за $245 млн.
По состоянию на март 2020 года Тиньков владел 40,4% акций TCS Group Holding. Еще 6,5% акций находится у менеджмента компании, а остальные 53,1% — в свободном обращении. В апреле после заявления о своей болезни — лейкемии — Тиньков сообщил, что покидает пост председателя совета директоров Тинькофф Банка и передаст свои акции в семейный траст. До этого он владел ими через две компании — Nemorenty Limited и Altoville Holdings Limited.
«Это позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах, даже в случае моей смерти. Переход прав владения вступил в силу 19 марта 2020 года», — написал он тогда в своем заявлении.
Информация о расследовании в отношении Тинькова налоговой службы США появилась в феврале 2020 года в сообщении о раскрытии информации на Лондонской бирже от TCS Group. «Ситуация не затрагивает ни одну из операционных компаний группы «Тинькофф», — говорилось в нем, а Тиньков примет участие в процессе как частное лицо.
В марте TCS Group сообщила, что Служба внутренних доходов (IRS) США выдала ордер на задержание Тинькова. Компания отдельно указала, что Тиньков не имеет гражданства США с 2013 года. Минюст США тогда обвинил российского бизнесмена в сокрытии сведений об активах на $1 млрд. После выхода TCS Group на IPO на Лондонской фондовой бирже в 2013 году Тиньков владел акциями, стоимость которых в Вашингтоне оценили в $1 млрд. Через три дня после IPO предприниматель, согласно Минюсту, отказался от американского гражданства, держатель которого, в частности, обязан сообщать в налоговую службу о прибыли от своих активов. Таким образом, утверждает Минюст, Тиньков подал недостоверную налоговую декларацию, в которой его доход составлял менее $206 тыс. В другом документе — налоговой отчетности лица, отказавшегося от гражданства США, — эта сумма не превышала $300 тыс.
22 сентября 2020 года «Яндекс» и TCS Group сообщили о переговорах о слиянии: стороны достигли предварительного соглашения, согласно которому «Яндекс» должен будет заплатить за каждую акцию TCS по $27,64, что в сумме составит около $5,48 млрд.
Однако 16 октября стороны объявили о прекращении переговоров. В письме сотрудникам Тиньков объяснил, что лично принял решение выйти из сделки. По его словам, разговор начинался с объединения, поисков синергий и создания самой большой частной компании России. «Все вылилось в продажу, они хотели просто купить «Тинькофф» со всеми вытекающими негативными последствиями для нас», — подчеркнул Тиньков, заверив сотрудников банка, что «Тинькофф» не продается ни «Яндексу», ни МТС — о переговорах с МТС сообщали несколько СМИ со ссылкой на источники.