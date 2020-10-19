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Тиньков исключил продажу акций TCS Group из-за «ошибок молодости» в США

«Тинькофф» — лучшая частная компания страны, с лучшей банковской командой на рынке, заявил Олег Тиньков. По его мнению, в 2022 году она будет стоить $10 млрд
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Предприниматель Олег Тиньков заявил, что у него достаточно средств для оплаты возможного штрафа по претензиям налоговой службы США и для этого ему не нужно продавать акции головной компании TCS Group. Об этом Тиньков написал в своем аккаунте в Instagram.

«Продавать акции, чтобы заплатить штраф США, за мои «ошибки молодости» мне не нужно, у меня полно кэша, считайте аналитики, сколько я получил через диви и АВВ. Дальше действовать будем мы!» — написал бизнесмен.

Основная часть его поста была посвящена утечке и публикации письма сотрудникам, которое Тиньков разослал после разрыва переговоров с «Яндексом» о покупке последним TCS Group.

https://www.instagram.com/p/CGiLh-MhOoQ/?igshid=54j242xvlvev

Под «диви» Тиньков имеет в виду дивиденды. Для примера: во втором квартале TCS Group выплатила акционерам $39,9 млн, в первом — $42 млн, до этого дивидендные выплаты состоялись в первом квартале 2019 года — $58 млн.

ABB — это accelerated bookbuild, процедура ускоренного сбора заявок. Тиньков периодически в рамках таких процедур продавал небольшие части своего пакета на бирже. Например, в марте 2019 года принадлежащая на 100% Тинькову компания Altoville Holdings объявила о продаже на рынке 8 333 334 глобальных депозитарных расписок (GDR, каждая соответствует одной обыкновенной акции класса A) TCS Group (в нее входит Тинькофф Банк). В итоге было продано 4,2% GDR по цене $18 за бумагу, т.е. с дисконтом 7% к предыдущей цене закрытия, общая стоимость составила $140 млн.

В 2017 году основной акционер продал 7,66% компании за $245 млн.

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Фото:Нина Зотина / РИА Новости

По состоянию на март 2020 года Тиньков владел 40,4% акций TCS Group Holding. Еще 6,5% акций находится у менеджмента компании, а остальные 53,1% — в свободном обращении. В апреле после заявления о своей болезни — лейкемии — Тиньков сообщил, что покидает пост председателя совета директоров Тинькофф Банка и передаст свои акции в семейный траст. До этого он владел ими через две компании — Nemorenty Limited и Altoville Holdings Limited.

«Это позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах, даже в случае моей смерти. Переход прав владения вступил в силу 19 марта 2020 года», — написал он тогда в своем заявлении.

Информация о расследовании в отношении Тинькова налоговой службы США появилась в феврале 2020 года в сообщении о раскрытии информации на Лондонской бирже от TCS Group. «Ситуация не затрагивает ни одну из операционных компаний группы «Тинькофф», — говорилось в нем, а Тиньков примет участие в процессе как частное лицо.

В марте TCS Group сообщила, что Служба внутренних доходов (IRS) США выдала ордер на задержание Тинькова. Компания отдельно указала, что Тиньков не имеет гражданства США с 2013 года. Минюст США тогда обвинил российского бизнесмена в сокрытии сведений об активах на $1 млрд. После выхода TCS Group на IPO на Лондонской фондовой бирже в 2013 году Тиньков владел акциями, стоимость которых в Вашингтоне оценили в $1 млрд. Через три дня после IPO предприниматель, согласно Минюсту, отказался от американского гражданства, держатель которого, в частности, обязан сообщать в налоговую службу о прибыли от своих активов. Таким образом, утверждает Минюст, Тиньков подал недостоверную налоговую декларацию, в которой его доход составлял менее $206 тыс. В другом документе — налоговой отчетности лица, отказавшегося от гражданства США, — эта сумма не превышала $300 тыс.

22 сентября 2020 года «Яндекс» и TCS Group сообщили о переговорах о слиянии: стороны достигли предварительного соглашения, согласно которому «Яндекс» должен будет заплатить за каждую акцию TCS по $27,64, что в сумме составит около $5,48 млрд.

Однако 16 октября стороны объявили о прекращении переговоров. В письме сотрудникам Тиньков объяснил, что лично принял решение выйти из сделки. По его словам, разговор начинался с объединения, поисков синергий и создания самой большой частной компании России. «Все вылилось в продажу, они хотели просто купить «Тинькофф» со всеми вытекающими негативными последствиями для нас», — подчеркнул Тиньков, заверив сотрудников банка, что «Тинькофф» не продается ни «Яндексу», ни МТС — о переговорах с МТС сообщали несколько СМИ со ссылкой на источники.

Автор
Владислав Гордеев
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