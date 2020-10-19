Тиньков исключил продажу акций TCS Group из-за «ошибок молодости» в США

«Тинькофф» — лучшая частная компания страны, с лучшей банковской командой на рынке, заявил Олег Тиньков. По его мнению, в 2022 году она будет стоить $10 млрд

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Предприниматель Олег Тиньков заявил, что у него достаточно средств для оплаты возможного штрафа по претензиям налоговой службы США и для этого ему не нужно продавать акции головной компании TCS Group. Об этом Тиньков написал в своем аккаунте в Instagram.

«Продавать акции, чтобы заплатить штраф США, за мои «ошибки молодости» мне не нужно, у меня полно кэша, считайте аналитики, сколько я получил через диви и АВВ. Дальше действовать будем мы!» — написал бизнесмен.

Основная часть его поста была посвящена утечке и публикации письма сотрудникам, которое Тиньков разослал после разрыва переговоров с «Яндексом» о покупке последним TCS Group.

https://www.instagram.com/p/CGiLh-MhOoQ/?igshid=54j242xvlvev

Под «диви» Тиньков имеет в виду дивиденды. Для примера: во втором квартале TCS Group выплатила акционерам $39,9 млн, в первом — $42 млн, до этого дивидендные выплаты состоялись в первом квартале 2019 года — $58 млн.