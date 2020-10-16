Как Тиньков и топ-менеджер «Яндекса» объяснили срыв сделки. Письма

16 октября стало известно о том, что сорвалась одна из самых ожидаемых сделок российского финтеха этого года — объединение «Яндекса» и Тинькофф Банка. У каждой стороны своя версия случившегося

Ситуацию со срывом сделки Олег Тиньков и управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян описали в письмах к сотрудникам.

РБК приводит тексты обоих писем. Орфография и пунктуация авторов сохранена.

Сегодня, я принял решение разорвать вероятную сделку с Яндекс. Почему? Мы начали разговор с ОБЪЕДЕНЕНИЯ, поисков синергий, и быстрого роста нашей клиентской базы. И хотели построить самую большую частную компанию России. По факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить Тинькофф, со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. Тинькофф не продается ни Яндексу ни МТС!

В ходе сделки, читая комментарии в соцсетях, и у себя в Инстаграме, я еще раз убедился, что у нас ЛУЧШИЙ клиентский сервис в стране, самая КРУТАЯ и талантливая команда и мы рулим🔥! Я был крайне удивлен, что к брэнду Яндекс такое негативное отношение, и их потребители не любят, хотя в отличии от нас, они находятся в более дружелюбном для потребителя сегменте рынка. Все это привело к тому, что Я остановил сделку!

Я искренне считаю, что мы самые крутые! Сами вырастем до 20 млн клиентов, 1млрд прибыли и будем стоить 10+ млрд долларов на бирже.

У меня есть план: А давайте МЫ, а не они купим этот Яндекс! Я не верю в эту забюрокраченную компанию!

Люблю вас, простите за дерганье на аудит и дурацкую прессу в последние месяцы.

У мене все нормально, сегодня +99 со дня пересадки. Семья рядом- ПРОРВЕМСЯ! Как всегда

ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО за труд, и Дальше действовать ТОЛЬКО МЫ!

Олег Тиньков

Основатель «Тинькофф».