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Как Тиньков и топ-менеджер «Яндекса» объяснили срыв сделки. Письма

16 октября стало известно о том, что сорвалась одна из самых ожидаемых сделок российского финтеха этого года — объединение «Яндекса» и Тинькофф Банка. У каждой стороны своя версия случившегося
«Яндекс» YNDX ₽4 591,2 -3,43% Купить
Фото:Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Ситуацию со срывом сделки Олег Тиньков и управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян описали в письмах к сотрудникам. 

РБК приводит тексты обоих писем. Орфография и пунктуация авторов сохранена.

«Тинькофф» и «Яндекс» объявили об отказе от объединения
Бизнес
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Олег Тиньков

Сегодня, я принял решение разорвать вероятную сделку с Яндекс. Почему? Мы начали разговор с ОБЪЕДЕНЕНИЯ, поисков синергий, и быстрого роста нашей клиентской базы. И хотели построить самую большую частную компанию России. По факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить Тинькофф, со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. Тинькофф не продается ни Яндексу ни МТС!

В ходе сделки, читая комментарии в соцсетях, и у себя в Инстаграме, я еще раз убедился, что у нас ЛУЧШИЙ клиентский сервис в стране, самая КРУТАЯ и талантливая команда и мы рулим🔥! Я был крайне удивлен, что к брэнду Яндекс такое негативное отношение, и их потребители не любят, хотя в отличии от нас, они находятся в более дружелюбном для потребителя сегменте рынка. Все это привело к тому, что Я остановил сделку!

Я искренне считаю, что мы самые крутые! Сами вырастем до 20 млн клиентов, 1млрд прибыли и будем стоить 10+ млрд долларов на бирже.

У меня есть план: А давайте МЫ, а не они купим этот Яндекс! Я не верю в эту забюрокраченную компанию!

Люблю вас, простите за дерганье на аудит и дурацкую прессу в последние месяцы.

У мене все нормально, сегодня +99 со дня пересадки. Семья рядом- ПРОРВЕМСЯ! Как всегда

ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО за труд, и Дальше действовать ТОЛЬКО МЫ!

Олег Тиньков

Основатель «Тинькофф».

Тигран Худавердян

Сделка с Тинькофф не состоялась. Так бывает — мы не смогли договориться об условиях, и я бы хотел в двух словах объяснить, почему.

В июле Олег [Тиньков] обратился к Аркадию [Воложу] с предложением рассмотреть покупку банка. Олег уже много лет старается продать свой банк, а тут и Яндекс освободился от нон-компита (соглашения о неконкуренции. — РБК) со Сбером после продажи доли в Яндекс.Деньгах.

Объединиться с довольно крупным банком, с которым у нас несколько совместных проектов, было интересной для нас возможностью. В Тинькофф сильная и близкая нам по духу команда — и это было для нас самым важным в этой истории.

Однако финальная договоренность, которую мы с Олегом ранее согласовали и вместе анонсировали, оказалась сорванной. Мы постоянно шли навстречу Олегу в его дополнительных требованиях. И, конечно, мы согласились с тем, что после сделки Олег будет участвовать в управлении банком и помогать Яндексу в целом (это было логично, потому что вследствие сделки Олег стал бы крупным акционером Яндекса). К сожалению, после каждого этапа переговоров возникали все новые и новые требования. Поэтому, когда сегодня мы узнали, что Олег принял решение выйти из сделки, мы не удивились.

В результате сделки мы строили бы партнерские отношения с командой Тинькофф, предоставлял команде свободу в развитии бизнеса и все возможности нашей экосистемы. Такая свобода — традиционное условие для развития бизнес-юнитов «Яндекса».

Ребятам из Тинькофф мы желаем успехов — вы классные!

Что дальше? Мы будем развивать финтех, используя все доступные нам ресурсы и создавая новые партнерства. У нас все впереди!

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Автор
Георгий Тадтаев
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